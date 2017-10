El Kremlin subraya que apuñalamiento de periodista es obra de un loco

El apuñalamiento ayer de una periodista de la emisora de radio "Eco de Moscú" fue obra de un loco y no se puede interpretar de otro modo, señaló hoy el Kremlin, saliendo al paso de elucubraciones sobre posibles motivaciones políticas.

"Tratar de describir este hecho trágico, y que realmente está ligado a un caso de locura, como relacionado con otros asuntos es ilógico y, desde nuestro punto de vista, probablemente erróneo", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Tatiana Felgenhauer, vicedirectora de la emisora "Eco de Moscú", considerado uno de los escasos medios independientes en Rusia, fue atacada ayer en la redacción por un hombre que le clavó un cuchillo en el cuello y que fue detenido posteriormente.

"Lamentamos sinceramente y mostramos nuestras simpatías a Tatiana, a su familia y a todo el equipo de 'Eco de Moscú' en relación con el hecho de que fue atacada por ese loco", añadió Peskov.

La periodista, de 32 años, fue trasladada a un hospital, donde tras ser intervenida fue conectada a ventilación mecánica y puesta en coma inducido, aunque fuentes médicas dijeron que su vida no corría peligro a pesar de la gravedad.

El atacante, identificado como Boris Grits, un ciudadano de Israel de 49 años, fue neutralizado por los guardias de seguridad y entregado a la policía.

En la vista previa celebrada hoy en un juzgado de Moscú, el agresor fue acusado de "intento de asesinato" y encarcelado en prisión preventiva por un periodo de dos meses.

En su declaración, Grits reconoció que había infligido heridas corporales a la periodista, pero negó que tuviera intención de matarla.

Tras su detención ayer, el agresor ofreció una extraña explicación sobre sus motivaciones, al asegurar que se sentía "sexualmente acosado" por la víctima "a través de un contacto telepático".

"Utilizando la conexión telepática, ella (Felgenhauer) me mortificaba sexualmente", dijo Grits en el primer interrogatorio. "Nunca la he conocido en verdad, pero la he visto y sentido. No me la podía quitar de la cabeza", añadió.

Fuentes policiales opinaron en un primer momento que el ataque pudo haberse debido a "motivos personales" y que la víctima quizás conocía al agresor.

"Sabía a dónde iba y a por quien", aseguró el director de la emisora, el periodista Alexéi Venedíktov, cuya redacción se encuentra en pleno centro de Moscú.

La posibilidad de una intencionalidad política contra un medio independiente fue apuntada por algunas fuentes.

El Sindicato de Periodistas señaló en un comunicado que parte de culpa del ataque recae sobre la televisión estatal rusa, por haber acusado repetidas veces a "Eco de Moscú" y a Tatiana Felgenhauer de ser "agentes del Departamento de Estado de EEUU".

"Creemos que este tipo de programas instigan al odio hacia nuestros compañeros y han podido provocar el ataque contra Tatiana por parte de una persona trastornada", señalaron en el sindicato.

La Unión de Periodistas de Rusia calificó la agresión contra Felgenhauer como "un ataque contra la libertad de expresión".

