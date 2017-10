Parlamento venezolano no autoriza acto de gobernadores que juraron ante ANC

El Parlamento venezolano, el único poder del Estado en manos de la oposición, informó hoy que no autoriza la rueda de prensa convocada para mañana en sus instalaciones por los cuatro gobernadores electos de la oposición que se juramentaron este lunes ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Según ha anunciado la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en su cuenta oficial de Twitter, la rueda de prensa "no está convocada ni autorizada por la dirección" de esta institución. "La convocatoria no tendrá efecto en el Palacio (Federal Legislativo)", se lee en los mensajes publicados, que hacen referencia a la sede de la Cámara.

Cuatro de los cinco gobernadores electos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -Antonio Barreto (estado Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida)- acudieron a prestar juramento ante la ANC.

La directiva de la Cámara legislativa se desmarca de esta forma de una acción que ha provocado fuertes críticas dentro de la MUD y en aquellos sectores de la sociedad civil que al igual que la oposición no reconocen la legitimidad de este suprapoder.

El presidente Nicolás Maduro había advertido repetidamente que ningún gobernador podría tomar posesión de su cargo si no se presentaba previamente ante la Constituyente, un órgano tachado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional y al que los candidatos de la MUD habían prometido no subordinarse.

Los cuatro gobernadores electos que se han presentado hoy ante la ANC pertenecen al partido Acción Democrática (AD), que está liderada por el diputado y expresidente de la Cámara Henry Ramos Allup y es una de las formaciones que componen la MUD.

El quinto de los gobernadores opositores, Juan Pablo Guanipa del estado Zulia, ha ratificado hoy que no se presentará ante una junta que tilda de "inconstitucional".

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, ha advertido de las "consecuencias" que deberá afrontar Guanipa por su negativa.

Algunos diputados de la MUD han pedido que se aparte de la coalición a AD tras la juramentación ante la Constituyente de sus gobernadores.

Dirigentes de casi todos los demás partidos de la alianza opositora han alzado la voz contra lo que muchos ven como una traición para conservar los cargos.

Los cuatro gobernadores de AD mantienen su convocatoria de rueda de prensa mudándola a un hotel de la capital venezolana.

Comentarios