Más de 200 mujeres acusan a James Toback de acoso sexual

Más de 200 mujeres se han sumado a las 38 denuncias publicadas por el diario Los Ángeles Times sobre los acosos sexuales supuestamente cometidos por el cineasta estadounidense James Toback en la década de 1980, informó el rotativo angelino.

Toback, de 72 años y nominado a un Óscar por el guion de "Bugsy" (1991), supuestamente acosó a mujeres que había contratado, que buscaban trabajo o que había abordado por la calle, de acuerdo con la información del diario, que cuenta con testimonios de 38 mujeres, la mayoría con nombre y apellidos.

Toback embaucaba a las mujeres bajo el pretexto de ser una puerta de entrada a Hollywood y en encuentros posteriores, que tenían lugar en espacios privados como una habitación de hotel o incluso públicos como un parque, se masturbaba frente a ellas o se rozaba contra ellas.

Desde la publicación del reportaje, más de 200 mujeres han contactado con el diario, a través de correos electrónicos y llamadas por teléfono, rememorando episodios similares con el cineasta.

Entre los testimonios públicos figura el de la actriz Julianne Moore, quien empleó la red social Twitter para confirmar que Toback empleó esas mismas tácticas para tratar de aprovecharse de ella.

"Se acercó a mí en Columbus Ave. con el mismo tipo de lenguaje; quería que hiciera una audición y que acudiera a su apartamento. Me negué. Un mes después lo hizo de nuevo con el mismo lenguaje. Le dije: ¿no te acuerdas que has hecho esto antes?", escribió la ganadora del Óscar por "Still Alice".

También ha llamado la atención el testimonio de la presentadora de televisión Natalie Morales, quien confirmó a través de Twitter haber sufrido una situación similar con Toback en Nueva York, "cerca de Central Park".

"Para ser honesta, pensé simplemente que era un asqueroso tratando de ligar conmigo con el recurso más viejo que existe", indicó Morales al periódico tras detallar su experiencia en el programa "Access Hollywood".

"Tuve suerte. Vi rápido lo que pretendía", agregó.

Preguntado por el diario para el reportaje publicado el domingo, Toback negó haber conocido nunca a las mujeres que lo acusan, o conocerlas solo de "cinco minutos", por lo que no tiene "recuerdos".

Asimismo, defendió que le resultaría "biológicamente imposible" realizar los comportamientos de los que se le acusa debido a una diabetes y una condición coronaria que sufre desde hace 22 años.

Sobre las nuevas acusaciones, Toback ha preferido guardar silencio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también ha recibido numerosas llamadas relacionadas con Toback en los últimos días, confirmó la oficial Danetta Menifee.

El agente de Toback, Jeff Berg, dejó de representar a su cliente este fin de semana, según un portavoz de la firma Northside Services.

