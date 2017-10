MedCartney

En medio de una de esas agitadas tormentas del mundillo del espectáculo, hace unos meses flotó sobre las aguas, por fin, el concierto de @PaulMcCartney en Medellín. Fue tanta la alegría, que decidí compartirla con la gente en las redes sociales, donde por lo general hay más estrépito que música (y más amargura que dicha). Por eso, hace 121 días comencé en Twitter e Instagram un conteo regresivo según el cual cada 24 horas compartiría con los navegantes de redes un minuto de música de @PaulMcCartney. Hice los videos en casa, en mi equipo de sonido y usando únicamente vinilos.

El 4 de octubre, cuando me confirmaron que el concierto entraba al limbo, detuve el conteo, que funcionaba con el hashtag #ConteoGus. Puse en redes un lacónico video con música y letras de Always, una bella canción del álbum Kisses On The Botton (2012) que gira sobre algo que Paul ha recibido y compartido siempre: amor. Al día siguiente reinicié el proyecto, ahora llamado #TristeConteoGus, con la idea de mandar un mensaje: los negocios pueden salir mal; pero el amor y la admiración, las “tontas canciones de amor”, no tienen que correr la misma suerte. Desde ese día he venido usando la camiseta oficial de la presentación de @PaulMcCartney en El Campín, como otra manera de expresar la constancia del afecto. Lavada y secada, fue la misma durante estas tres semanas.

Hoy acaba el conteo, guardo la camiseta y quiero agradecer a los empresarios, inversionistas, patrocinadores, colegas y compradores de boletas que creyeron en este sueño. Y al propio @PaulMcCartney, por haber aceptado volver a Colombia. Docenas de circunstancias crearon la tormenta perfecta que hundió la nave, pero no la gratitud. Otra cosa: hace unas semanas reuní los vinilos usados en los videos, junto a algunos libros y películas, y armé un collage tamaño real con el que ambienté un videomensaje dándole la bienvenida a Medellín a Macca. Para este último episodio del conteo lo reedité, a manera de amistoso cierre, y espero que, más allá del mal rato por la cancelación, hayan pasado 121 momentos de buena música con el @PaulMcCartney que estuvo a punto de ser MedCartney. #ConteoGus #TristeConteoGus #OneOnOne

