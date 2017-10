El mercado de la animación japonesa se dispara impulsado por "Your Name"

El mercado de la animación japonesa (anime) movió más de 2 billones de yenes (15.000 millones de euros/17.650 millones de dólares) por primera vez en 2016, gracias principalmente a su auge en el exterior y al éxito en taquilla de "Your Name".

La cifra, que engloba las ventas de anime, servicios y productos relacionados, superó dicha cantidad por primera vez desde que los datos comenzaran a registrarse en 2002, y supone un crecimiento del 10 % con respecto a 2015, de acuerdo al informe anual del sector publicado hoy por la Asociación Japonesa de Animación (AJA).

La venta de películas y productos y la recaudación en taquilla en el extranjero ascendieron a 6.750 millones de yenes (50 millones de euros/59 millones de dólares) y fueron los principales impulsores de las ventas récord, esgrimió la AJA.

Una de las razones del auge de este sector ha sido el gran éxito de la película "Kimi no na wa" (Your Name), dirigida por Makoto Shinkai y que se ha convertido en la segunda película nipona más taquillera de la historia en las salas niponas y la cinta de anime que más ha recaudado en todo el mundo.

La película ha sido, además, la cuarta más vista en la historia cinematográfica del país asiático -después de la citada película de Studio Ghibli, "Titanic" y "Frozen"-, y su filón ayudó a Japón a batir precisamente en 2016 su récord de espectadores en 40 años.

La asociación nipona argumentó, además, que las empresas están promoviendo eventos y la difusión de la animación, lo que ha llevado a un crecimiento de un mercado que todavía no ha desarrollado todo su potencial.

