Cristian Castro dice es un reto la "osadía" de cantar a Sandro en Argentina

El cantante mexicano Cristian Castro interpretará los temas más memorables del argentino Sandro, un show que definió hoy en Buenos Aires como una "osadía" y que estrenará en la capital argentina antes de embarcarse en una gira nacional e internacional.

Su nuevo espectáculo, titulado "Como lo hice yo, la historia de un ídolo", es un tributo al considerado como el "Elvis Presley argentino", con el que recorrerá diferentes países de América Latina y Estados Unidos, y que se estrenará durante los próximos 27, 28 y 29 en la capital del país que vio nacer a Sandro.

"Es desafiante, es una osadía también. Me gusta el reto y más que el reto me gusta el gran compromiso que siento con el repertorio de Sandro, sobre todo es un compromiso de colega", reconoció Castro durante una rueda de prensa ofrecida este lunes en el hotel Hilton de la capital, lugar elegido para los tres recitales del próximo fin de semana.

Luego de mostrar su versatilidad vocal tras interpretar bandas sonoras de Disney -"Hombres de acción serán hoy", Mulan (1998)- y de experimentar con su propia banda de rock -La Esfinge (2014)-, el mexicano presentó este año su decimoquinto álbum "Dicen", y ahora se lanza a los escenarios argentinos para homenajear a uno de los grandes ídolos locales, Sandro (1945-2010).

"Yo no quiero imitar a Sandro, quiero cantar a Sandro como Sandro lo cantaba pero quiero ser yo y realmente meterme yo a las canciones para poderles entregar más", manifestó.

Las entradas del estreno mundial de su show, a la venta desde el pasado 11 de julio, oscilan entre los 990 pesos (unos 56 dólares) hasta los 2.900 (unos 166 dólares).

El intérprete de temas como "Azul" dijo que el repertorio seleccionado para el tributo a Sandro llegará a ocho provincias argentinas y a países como Colombia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y México, entre otros, aunque confesó que quisiera llevarlo también a España.

Los arreglos preparados para el espectáculo son, dijo, "demasiado hermosos", y precisó que "las canciones en vivo suenan impresionante", un repertorio, en su opinión "imponente".

"Se parece tal vez al que yo he estado tratando de construir durante mi vida", remarcó.

Del espectáculo ya se conocen las versiones de Castro de los temas "Penumbras" y "Como lo digo yo", que utilizó durante su promoción en algunos medios de comunicación.

El cantante relató que pudo estar recientemente en la casa del mítico cantante argentino donde fue recibido por su viuda a la que cantará "algo especial" durante el primer concierto.

"Este show es para siempre, yo quisiera que me vieran como alguien que ama a Sandro, que pueden cantar un show conmigo y memoraran a Sandro para no olvidarse de él nunca, porque yo no me quiero olvidar de él", insistió.

Además, mantuvo que fue su madre, la actriz y cantante Verónica Castro, quien creó un "vínculo" entre ellos, por lo que es para él un "deber" poder subir de nuevo a un escenario sus canciones.

Un escenario que estará compuesto por una orquesta de 25 músicos y un cuerpo de baile que acompañarán a Castro en una actuación con diferentes cambios de vestuario, entre los que, como prometió, no faltará la característica bata que vestía Sandro en algunos de sus recitales.

Sandro, cuyo verdadero nombre era Roberto Sánchez, murió el 4 de enero de 2010, a los 64 años, en una clínica de la ciudad argentina de Mendoza dos meses después de haber recibido un trasplante de corazón y pulmones con el que se intentó salvar su vida.

Apodado "El gitano" y Sandro de América, el cantautor argentino publicó 53 álbumes de los que vendió más de 8 millones de copias y actuó en una docena de filmes a lo largo de una carrera que comenzó a mediados de la década de los años 70.

"Toda esta gente que puede estar molesta por esta postura de cantar el repertorio de Sandro, yo creo que no debe estarlo porque creo que es una hermandad con México, es una ventana de Sandro hacia lo internacional", concluyó.

Comentarios