Actriz venezolana “niega” a J Balvin

Después de varios mensajes compartidos en sus publicaciones en Instagram, se empezó a pensar que el cantante colombiano y la actriz venezolana, reconocida por su interpretación de Manuela Dávila en “Más sabe el diablo”, tenían una relación amorosa.

Cuando la actriz fue cuestionada por esto en el programa Sale el sol, ella aseguró: “Ese es mi amigo, es pura echadera de broma, de chévere, solo somos amigos”. Sin embargo, el colombiano no estuvo de acuerdo con la respuesta, por lo que, en una de sus historias de Instagram, afirmó, en forma de broma: “No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes…. Tú eres mi novia. No me niegues más”.

El cantante también ha hablado sobre el tema y ha asegurado que este tipo de comentarios han ocurrido, porque “me encanta molestarla, ella es mi amiga, la quiero muchísimo”.

A continuación algunas de las mejores fotos de la actriz:

Comentarios