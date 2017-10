Bogotá se estrena como sede de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica

Bogotá acogerá mañana la ceremonia en la que se dará a conocer el listado de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, que tendrá lugar por primera vez en Colombia después de las ediciones celebradas en Perú y México.

La lista de los "Latin America's 50 Best Restaurants", que llega este año a su quinta edición, reúne las propuestas gastronómicas más selectas de la región elegidas por 252 expertos.

Lima fue anfitriona de este evento en 2013 y 2014, que después se trasladó, entre 2015 y 2016, a Ciudad de México.

"Estábamos buscando que el siguiente país fuera emocionante y al que pudiéramos llevar a todos los de la región a un nuevo lugar", dijo a Efe el editor de "50 Best Restaurants", William Drew, que también difunde "The World's 50 Best Restaurants", que nació en 2002, y Asia's 50 Best Restaurants, que se anuncia desde febrero de 2013.

Drew destacó que en Colombia "hay paz, prosperidad, desarrollo económico y la gastronomía se está desarrollando muy rápido".

"Entonces es un lugar realmente emocionante para venir, es una oportunidad para la cocina y la gastronomía de Colombia para que sea más conocida en Latinoamérica y en el mundo", agregó.

Precisamente la colombiana Leonor Espinosa ha sido destacada este año como la mejor chef mujer de América Latina, reconocimiento que recibirá este martes.

"Leo ha sido una gran embajadora para Colombia", resaltó Drew sobre la dueña de los restaurantes "Leo Cocina y Cava" y "Misia", a quien definió como una "apasionada" y una persona que promueve "el cambio".

Sobre la gastronomía en América Latina, Drew señaló que lo que está ocurriendo en la región "es inspirador".

"Yo creo que todo lo que la gente está haciendo, la ambición de los proyectos es muy fuerte, es todo un camino real, desde la selección (de los productos), los campesinos, todo el camino al plato en el restaurante", sostuvo el experto.

A su juicio, en Latinoamérica "algunos de los chefs están mirando en su propia historia, sus propias raíces culturales", si bien reconoció la influencia indígena, de Europa y de otras migraciones en la región.

