Folatur insta a Latinoamérica a entregar condiciones favorables al turismo

El presidente del Foro Latinoamericano del Turismo (Folatur), Guillermo Correa, aseguró hoy que América Latina debe ser responsable en generar las condiciones necesarias para que en el futuro la industria del turismo tenga "el crecimiento que se merece".

"Hoy día vemos cómo la cantidad de pasajeros crece de forma espectacular, sean en viajes de negocios, que también son muy importantes, así como también en destinos turísticos, pero debemos ser responsables en procurar una estadía segura y placentera", añadió en declaraciones a Efe.

En ese sentido, el dirigente, que es también presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), dijo que la región debe estar preparada y capacitada para que el desarrollo de la industria aérea, un puente importante en el sector, sea atractivo y eficiente.

"Pensemos que antes las líneas aéreas eran de bandera, eran de los Estados, hoy día son líneas aéreas privadas, con fines de lucro, y por lo tanto, como uno de los principales actores de la industria, deben ser súper competitivas, unir un punto con otro de la forma más rápida posible y con la mayor cantidad de frecuencias", añadió.

Correa, que cerró este martes el XXXIX Congreso Anual de Achet que se celebró en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, afirmó que también la industria turística regional debe preocuparse de que la inversión "favorezca al sector de forma vigorosa en el largo plazo".

La Folatur aglutina a las principales asociaciones gremiales del turismo de cada país, que representan más del 90 por ciento de lo que es la operación de intermediación turística.

El sector "debe preocuparse del destino del turista, del hotel, del transporte adecuado, para que el visitante se desplace con tranquilidad. En definitiva, que tenga una buena plataforma de comercialización para ser vendido en ese país y en el mundo", acotó.

Recordó que en Chile el turismo representa alrededor del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) y que este año llegarán a la nación austral unos 6,7 millones de turistas.

"Es extraordinario, estamos hablando de una cifra incluso superior a la cantidad de turistas que recibió Brasil el año 2016", enfatizó.

"Chile le ha dedicado tiempo y perseverancia al turismo selectivo, no masivo, nosotros no somos el Caribe, nosotros no tenemos las condiciones del Caribe, pero sí tenemos una diversidad espectacular", agregó.

En ese sentido destacó que el país tiene cielos limpios, poca gente, es seguro, tiene el desierto más árido del mundo por el norte y la belleza del sur, con glaciares y lagos. También nombró las viñas y la astronomía, dos segmentos que han tenido un crecimiento significativo en los últimos años.

"Hoy día tenemos que pensar que Chile tiene un futuro espectacular, y la gracia de esta actividad, es que genera riqueza local, hay un desarrollo importante", añadió.

"El trabajo en la industria del turismo debe ser cada vez más capacitado, porque cuando entramos en las ligas mayores competimos con el resto del mundo, por lo tanto, tenemos la obligación de estar capacitados, que en definitiva venir a Chile tenga un sello de distinción", concluyó.

Durante cuatro días se realizó en Ovalle el XXXIX Congreso Anual de la ACHET, en el que participaron cerca de 200 representantes de la industria del turismo y delegaciones de once países de la región.

En la llamada "región de las estrellas", a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, están instalados importantes observatorios astronómicos, gracias a una atmósfera totalmente transparente, un clima estable y lejos de la contaminación lumínica.

El Tololo, Las Campanas y La Silla son los tres principales observatorios de la zona, donde también hay observatorios turísticos para aficionados, en medio de grandes valles.

Comentarios