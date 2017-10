Ministro ruso expresa interés en dar privilegios a empresas de Rusia y México

El ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, expresó hoy en México su interés en crear vínculos comerciales que brinden apoyo y privilegios tanto a empresas mexicanas en Rusia como a firmas rusas en México.

Especialmente se refirió al interés que hay en la industria automotriz y aeronáutica, sin dejar a un lado proyectos conjuntos en áreas como el petróleo, el gas, la energía, la extracción de materias primas, la construcción naval y la de maquinaria pesada, así como las industrias química y farmacéuticas.

En una conferencia de prensa en el marco de la misión comercial que realiza en países de América Latina en compañía de representantes de más de 50 empresas, Manturov destacó que, al ser el centro de América, México puede ser una plataforma importante para todo el continente y la puerta de entrada para los negocios euroasiáticos.

"He discutido con el secretario de Economía de México (Ildefonso Guajardo) los temas que se requieren para prestar apoyo y privilegios para las empresas rusas en México, aclarándole que de igual forma yo estoy dispuesto a hacer lo mismo con las empresas mexicanas que quieran invertir en Rusia", expuso.

Añadió que las puertas del ministerio que encabeza "están abiertas para asesorar, informar y brindar cualquier ayuda que necesiten para iniciar sus operaciones en nuestro país".

Interrogado sobre la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio con México, Manturov recalcó que aunque no está actualmente sobre la mesa, no tendría inconveniente en negociar uno a petición del Gobierno mexicano, aunque de momento no se requiere para aumentar el intercambio comercial, que ya marcha por buen camino.

Manturov partirá de México hoy para continuar con sus visitas a Paraguay y Colombia.

El ministro viaja acompañado de representantes de más de 50 empresas, principalmente constructoras de aviones, helicópteros, barcos, automóviles, autopartes y máquinas agrícolas, así como del sector energético.

Manturov busca fortalecer y ampliar las relaciones comerciales de Rusia con México, Paraguay y Colombia.

Para las empresas mexicanas, Rusia se ha convertido en un referente en la estrategia de expansión y negocios, debido a la gama de posibilidades identificadas, las cuales abarca desde la exportación de productos agroalimentarios hasta la participación en inversiones conjuntas en el sector automotriz.

En tanto, para los inversionistas rusos, México es identificado como una gran oportunidad por su mercado interno y por ser una plataforma estratégica de exportación, indica un boletín del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia.

