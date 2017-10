Garbiñe "No me esperaba este resultado pero no creo que afecte mi confianza"

La española Garbiñe Muguruza se mostró contrariada por la derrota encajada ante la checa Karolina Pliskova (6-2 y 6-2), en su segundo encuentro en las Finales WTA, pero esperanzada en lograr aún la clasificación para las semifinales.

"Estoy un poco triste porque no esperaba este resultado pero voy a intentar dar la vuelta a la situación en el próximo partido. Es lo bueno que tiene este formato. A ver si lo hago mejor", dijo Garbiñe Muguruza tras la derrota ante Pliskova.

La española, sin embargo, se mostró esperanzada en el futuro de la competición y descartó que la derrota frente a Pliskova afecte su confianza.

"No creo que un partido afecte mi confianza. Sí que es cierto que tengo que intentar ver qué he hecho mal para que esto no me vuelva a pasar en el próximo partido", añadió la número dos del mundo.

Garbiñe Muguruza se jugará el pase a las semifinales del torneo ante la estadounidense Venus Wiliilams, que previamente logró su primer triunfo al vencer a la letona Jelena Ostapenko.

"Estoy ilusionada por tener otra oportunidad. Creo que va a ser un partido bueno y motivante y a ver si puedo acceder a semifinales", concluyó Garbiñe. EFE.

