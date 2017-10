La FIGC abre una investigación por insultos antisemitas de ultras del Lazio

La Federación de Fútbol italiana (FIGC) abrirá este martes una investigación por los insultos antisemitas de los ultras del Lazio tras el partido del domingo contra el Cagliari, informó a Efe el organismo que gestiona el fútbol transalpino.

Los responsables de la FIGC decidieron abrir una investigación después de que algunos ultras del Lazio dejaran en el fondo sur del Estadio Olímpico una serie de pegatinas con imágenes y lemas antisemitas, cuyo objetivo era insultar a los aficionados del Roma.

La imágenes de estas pegatinas, entre las cuales hubo algunas que aludían a Anna Frank, circulan por internet desde el lunes y provocaron la dura reacción de las autoridades romanas, como la alcaldesa, Virginia Raggi, o la presidenta de la comunidad judía de Roma, Ruth Dureghello.

Entre junio de 1942 y agosto de 1944, la joven judía Anna Frank permaneció escondida junto a su familia en los bajos de una vivienda en Amsterdam, hasta que fue denunciada y trasladada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde moriría de tifus a principios de 1945.

"Este no es un fondo, esto no es fútbol, esto no es deporte. Fuera los antisemitas de los estadios", publicó Dureghello en su cuenta de Twitter, agregando una foto de una cristalera del coliseo romano llena de pegatinas y escritos.

Y es que los ultras del Lazio acudieron al fondo sur, el sector habitualmente ocupado por los aficionados del Roma, a causa de la sanción de la Liga Serie A al fondo norte, después de los cánticos racistas oídos hace tres semanas en el encuentro contra el Sassuolo.

La decisión de abrir la venta de billetes para ese sector del coliseo fue de la sociedad "biancoceleste", que los concedió por la cantidad simbólica de 1 euro para adherirse a la campaña contra el racismo "We figh racism".

Tras enterarse de los graves acontecimientos, el Lazio los criticó con dureza a través de su portavoz, que lamentó que "un pequeño número de desconsiderados pueda provocar daños de imagen y materiales clamorosos", en declaraciones difundidas por los medios locales.

A estas afirmaciones se sumó también el presidente de la FIGC, Carlo Tavecchio, que dijo a última hora del lunes que esos insultos antisemitas "ofenden a una entera comunidad y todo el país", tras un evento celebrado en Milán.

El presidente del Lazio, Claudio Lotito, anunció además que encabezará una delegación del club hacia la Sinagoga de Roma para entregar una corona de flores simbólica.

