Erdogan: Una Europa sin Turquía será un lugar de soledad y desesperación

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado hoy que "el remedio para los problemas crónicos (de la UE) es el acceso de Turquía como miembro pleno" y aseguró que, sin su país, Europa será "un lugar de soledad, desesperación y conflictos internos".

"Esperamos de los líderes europeos que dejen de una vez de atacar a Turquía y vuelvan a actuar con razón y sentido común", dijo el mandatario durante un discurso en Ankara, recogido por la agencia Anadolu.

"Una escalada de la xenofobia no trae beneficios a nadie. Edificar sueños de llegar al poder mediante la islamofobia no lleva a nadie a ninguna parte. Una Europa sin Turquía será un lugar de soledad, desesperación y conflictos internos", advirtió Erdogan.

"Turquía no necesita Europa. Es Europa quien necesita a Turquía; ellos no quieren verlo, pero el remedio para sus problemas crónicos es Turquía, el acceso de Turquía como miembro pleno (de la UE), dijo el político islamista.

En las últimas semanas, Erdogan ha insistido varias veces en la idea de que Turquía no necesita acceder a la UE o de que existe "una necesidad recíproca", y ha pedido a los líderes europeos "declarar de una vez que no quieren a Turquía", advirtiendo también que no será Ankara quien ponga fin a las negociaciones.

