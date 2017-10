Uruguay aumenta escala de ingresos máximos para acceder a ayuda para vivienda

El Ministerio de Ordenamiento Territorial uruguayo aprobó hoy un aumento en la escala de ingresos máximos de núcleos familiares para acceder a programas de ayuda para la compra de una vivienda, tomando en cuenta el ingreso "per cápita de la totalidad de la familia".

Según explicó la ministra de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Eneida de León, hasta ahora en los programas habitacionales había un límite de ingresos mensuales de 60 Unidades Reajustables (UR) -unos 2.000 dólares- y no tenía en cuenta la composición familiar.

"Ahora nosotros aprobamos una nueva resolución para considerar los ingresos máximos requeridos para acceder a los programas de nuestros ministerios y tratamos de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos", anotó la uruguaya.

Además, De León definió que la "escala" que se aprobó hoy es la siguiente: 40 UR (unos 1.360 dólares) para un integrante, 60 UR para dos integrantes, 72 UR (aproximadamente 2.448 dólares) para tres integrantes, 84 UR (alrededor de 2.856 dólares) para cuatro y 96 UR (unos 3.264 dólares) para cinco o más.

"Con esto estamos contemplando la realidad de muchas familias, que no podían acceder a nuestros programas pasando los ingresos esos mínimos y hacemos hincapié en un tema que es per cápita y no un ingreso único sin importar el número de integrante", apostilló la uruguaya.

Por último, la funcionaria recalcó que con esta medida está llegando a "familias que tienen hijos o que tienen mayor integración familiar".

