May ve un "nuevo ímpetu" en las negociaciones del "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó hoy que observa un "nuevo ímpetu" en las negociaciones sobre el "brexit", tras reunirse con los 27 socios comunitarios restantes en Bruselas la semana pasada.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, May sostuvo que su "claro compromiso" sobre las responsabilidades financieras del Reino Unido con la Unión Europea (EU) y su propuesta de un periodo de transición que permita acceso al mercado único "en los términos actuales" han espoleado las negociaciones.

"Los 27 miembros han respondido (a sus propuestas) acordando que van a comenzar a preparase para que las negociaciones avancen hacia el comercio y la futura relación que queremos ver" entre Londres y Bruselas, subrayó.

La jefa de Gobierno destacó que las posiciones de ambos equipos negociadores se han acercado especialmente en cuanto a los futuros derechos de los comunitarios y los británicos a ambos lados del Canal de la Mancha y aseguró que un acuerdo en ese terreno está "al alcance de la mano".

May dijo que el pacto asegurará que no se imponen "barreras burocráticas" a los comunitarios que viven en el Reino Unido y detalló que registrarse como ciudadano con residencia permanente en el país no le costará a un europeo "más que un pasaporte británico".

"Los ciudadanos comunitarios que han contribuido al sistema público del Reino Unido, así como los británicos que han hecho pagos en uno de los 27 países miembros, se podrán beneficiar de aquello con lo que han contribuido", manifestó la jefa de Gobierno.

Acerca de la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea en marzo de 2019 sin haber alcanzado un pacto, un escenario que han señalado como posible algunos miembros de su Gobierno, May sostuvo que todavía "no se ha llegado a un acuerdo final, pero va a ocurrir".

La primera ministra se mostró además confiada en que en diciembre Bruselas juzgará que se han hecho "progresos suficientes" en el diálogo para comenzar a abordar el futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas.

En su intervención en la Cámara de los Comunes, subrayó asimismo que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la semana pasada fue "una nueva oportunidad para demostrar el compromiso (del Reino Unido) en temas como la inmigración, el mercado único digital, Turquía, Corea del Norte e Irán".

"Mucho después de que hayamos dejado la Unión Europea, el Reino Unido continuará siendo un aliado sólido y comprometido" del bloque comunitario, aventuró.

Comentarios