Macri: "no tengan miedo, a mí el poder no me va a cambiar"

El presidente argentino, Mauricio Macri, evitó hoy confirmar si optará a la reelección en 2019 tras la victoria que cosechó este domingo el oficialismo en los comicios al Parlamento y destacó que a él "el poder" no le va a cambiar, ya que es "siempre el mismo".

"Les aseguro que cuanto más votos recibamos más me voy a preocupar de reflexionar y ver si estoy haciendo todo lo posible para ayudarlos", remarcó el jefe de Estado en una comparecencia ante la prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires, para hacer un balance de los resultados electorales.

El presidente, que llegó al cargo en diciembre de 2015 tras 12 años de Gobiernos kirchneristas, subrayó que el poder "es una responsabilidad" y algo "maravilloso" si uno logra emplearlo en "ayudar a que mucha gente encuentre paz y futuro".

"No tengan miedo, que a mí el poder no me va a cambiar, Soy siempre el mismo", señaló Macri, que evitó pronunciarse por si los resultados de las elecciones le dan aire para presentarse en 2019 a un segundo mandato.

Afirmó que para pensar en un nuevo mandato "hay tiempo", ya que quedan dos años para hacer "la mayor cantidad de cosas" que se ha propuesto con su equipo.

"Lo importante es que en estos 21 meses hemos logrado avances importantes y hay que darse cuenta de que van por el camino correcto. La realidad nos está dando la razón y que este camino nos va a llevar a ir mejorando y cada vez más", confesó, convencido de que está rodeado de un "gran equipo de buena gente y con buena intencionalidad".

A modo de reproche, Macri destacó que llenaron el país de "miedos" y "teorías conspirativas", con la idea de que hay "un mundo" que quiere perjudicar a Argentina

"Y no es verdad. No tenemos que seguir echando la culpa de las cosas que han pasado a otros", afirmó.

El gobernante frente Cambiemos se colocó primero en el recuento de votos de los principales distritos electorales del país, por delante del peronismo, en los comicios legislativos del domingo.

En un momento de la rueda de prensa, el jefe de Estado fue consultado por si se arrepiente de algo de estos dos años en el cargo.

"Te voy a dejar otro año más a ver de qué me arrepiento. No tengo en mi cabeza en este momento algo tan central", argumentó.

"Más que arrepentirse, lo importante es que cuando a uno le toca una tarea tan importante como es conducir un país, lo importante es que yo todos los días antes de dormir siga haciendo autocrítica. ¿Qué falto, que más pude hacer?", enfatizó.

"Para mí la campaña es como un suplicio en mi tarea de todos los días, en la que me apasiono, que es trabajar para ustedes", añadió.

Entre otros asuntos, el mandatario respondió a una consulta respecto de un blanqueo de capitales que realizó su hermano Gianfranco Macri.

"Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley, lo hizo dentro de la ley", concluyó.

El Congreso sancionó hace unos meses una ley de blanqueo que en un principio no incluía el de familiares de los altos funcionarios.

Sin embargo, mediante un polémico decreto, el Gobierno habilitó posteriormente a blanquear bienes a los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si estos pueden justificar que son bienes adquiridos antes de haber llegado al cargo público.

Comentarios