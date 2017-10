El líder del eurófobo UKIP se plantea vender su casa para seguir en el puesto

El nuevo líder del eurófobo partido británico UKIP, Henry Bolton, dijo hoy que quizás tenga que vender su casa en Folkestone (sureste de Inglaterra) para poder sufragar su permanencia en el puesto, que no está remunerado.

En declaraciones a la emisora londinense LBC, Bolton, que fue elegido para el cargo el pasado 29 de septiembre, explicó que su esposa, la rusa Tatiana Smurova-Bolton, está "nerviosa" ante tal perspectiva, pero que le "apoya".

"En estos momentos, me financio por mi cuenta. Me metí en esto sabiendo que (el puesto) no estaba pagado. Y, si no recibo ningún tipo de remuneración, pues tendré que vender mi casa y demás", manifestó.

"Este es un trabajo que debe hacerse. Este país está en tal coyuntura ahora mismo, que hay una necesidad desesperada de un poco de liderazgo y una oposición pro-'brexit'", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), comentó el antiguo militar y policía, que en la actualidad se dedica, entre otras cosas, a asesorar sobre seguridad.

Bolton, de 54 años, es el cuarto líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) desde el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE del 23 de junio de 2016, tras el cual dimitió el líder más popular que ha tenido la formación, Nigel Farage.

Después de atraer durante años al electorado británico con un mensaje xenófobo y contrario a la UE, el partido se ha desinflado desde la victoria del "brexit" en esa consulta, y en las elecciones generales del pasado junio pasó de un 12,6 % de los votos -cerca de cuatro millones- a apenas 1,8 % (menos de 600.000).

Con unos 34.000 afiliados, el UKIP no tiene actualmente ningún diputado en la Cámara de los Comunes de Londres, mientras que conserva 20 escaños en el Parlamento europeo.

Comentarios