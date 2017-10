Kirchnerismo asegura que supera a oficialismo en principal distrito electoral

El opositor frente Unidad Ciudadana (UC), liderado por la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), aseguró, según sus propios sondeos, que supera en votos al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, durante las elecciones legislativas de hoy.

"Hemos hecho nuestras propias bocas de urna. La última fue a las 17.30 horas (media hora antes de cerrar los colegios electorales), que nos otorga una leve ventaja", señaló el dirigente de UC Leopoldo Moreau en una conferencia de prensa una hora después de que cerrasen los colegios, a las 18 hora local (21.00 GMT).

Según datos aportados por la coalición, por la que Fernández se postula a senadora en el territorio bonaerense, UC contaría con un 38,3 % de los votos, seguido por Cambiemos (37,6 %), la coalición de centroizquierda 1País (15,8 %), el peronista Cumplir (6 %) y el Frente de Izquierda (2,3 %).

Así y todo, Moreau dijo que van a ser "muy prudentes" en la difusión de datos que anticipen el resultado y que esto hasta ahora "es solo una fotografía".

Los primeros resultados del escrutinio provisional de las elecciones se difundirán a las 21.00 hora argentina (00.00 GMT del lunes).

En las elecciones primarias del pasado agosto, UC denunció denunció irregularidades en el escrutinio provisional por la demora con que se conoció y porque si bien dio en la provincia bonaerense la victoria a la lista del oficialismo al Senado, días más tarde el escrutinio definitivo, avalado por la justicia electoral, dio el triunfo, por escaso margen, a la formación de la expresidenta.

"Es de esperar que hoy ese final de la historia llegue un poco antes", confió Moreau, quien reconoció que "aparentemente y felizmente" la de hoy ha sido "una jornada que se ha desarrollado con normalidad".

"Hasta el momento no tenemos denuncia ni objeción que formular. Pero la jornada no ha concluido. Concluye cuando se conocen los datos definitivos", subrayó, para agregar que espera "que siga en ese mismo camino y no recibir sorpresa en el conocimiento de los datos".

"El Gobierno debería aprender de la elección anterior, que lo dejó muy mal parado en la opinión pública nacional e internacional", remarcó, convencido de que esta vez debería "correr más rápido" el escrutinio.

Unos 33,1 millones de ciudadanos estaban llamados hoy a elegir en las urnas un tercio de la Cámara de Senadores (24 bancas) y la mitad de la de Diputados (127), en los primeros comicios legislativos de Mauricio Macri como presidente, precedidos por unas primarias que en el conjunto nacional dejaron a Cambiemos como fuerza mejor parada.

