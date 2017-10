Fallece en Creta Walter Lassally, ganador de un Óscar por "Zorba the Greek"

El camarógrafo británico Walter Lassally, director de fotografía a la película de Mijalis Kakoyannis "Zorba the Greek", con la que ganó, en 1964, el Óscar al mejor director de fotografía, murió hoy en la isla griega de Creta a la edad de 91 años.

En el último año su salud había empeorado drásticamente y se encontraba hospitalizado en un hospital de La Canea donde murió a causa de complicaciones en una operación quirúrgica, según indicaron fuentes del centro médico.

Nacido en Alemania en 1926, donde vivía su familia, con la que se exilió a Londres tras el ascenso del nazismo en 1939, Lassally se dedicó desde muy joven a la fotografía, e inició a principios de los años cincuenta una carrera que le llevó a trabajar en decenas de películas.

Durante los cincuenta participó en el movimiento "Free Cinema" y desde los inicios de la década de 1960 en el "British New Wave".

En 1963 participó, de la mano del director Mijalis Kakoyannis y del actor Anthony Quinn, en la película "Zorba the Greek", que le dio su único Óscar.

Lassally donó el premio a un restaurante de la localidad de Stavrós, a las afueras de La Canea, que había sido utilizado como escenario para el rodaje de la película, aunque tras un incendio que destrozó completamente el local en 2012 la estatuilla desapareció.

El director de fotografía se había mudado a esa localidad, donde se realizó la mayor parte el rodaje de "Zorba the Greek", tras casarse en 1991.

En 2008 Lassally recibió el premio de la Sociedad Americana del Cine (American Society of Cinematographers) y en 2013 participó, como actor, en la película de Richard Linklater "Before Midnight", donde interpretó un autor británico retirado en Grecia.

Según la prensa local, el entierro de Lassally será un asunto complicado porque aún no le habían devuelto su pasaporte, que había enviado a su país para que fuera renovado, por lo que no hay ningún documento oficial de su identidad accesible en Creta, donde no vive ningún familiar cercano.

