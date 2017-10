Futbolistas uruguayos continúan en paro y reclaman derechos de imagen

Los jugadores del fútbol uruguayo, que continúan en paro por discrepancias con los dirigentes de su sindicato, volvieron a reclamar por sus derechos de imagen, tema por el cual comenzaron las divisiones hace aproximadamente un año, dijo hoy a Efe el exfutbolista Santiago 'Bigote' López.

"El primer comunicado que sacamos en este conflicto fue con la Mutual en conjunto por el tema de los derechos de imagen. Nosotros siempre entendimos que estaban mal cedidos los derechos de imagen", expresó López en relación al nuevo reclamo, realizado ahora desde el colectivo llamado "Más Unidos Que Nunca", que agrupa a jugadores discrepantes con el sindicato de futbolistas, la Mutual.

En aquel momento, los jugadores plantearon sus disconformidades por la forma en que la Mutual acordaba el cobro de los derechos de imagen desde la empresa Tenfield, actual dueña de los derechos de televisión.

Al comenzar este conflicto los jugadores interpretaron que los directivos de la Mutual -presidida por Enrique Saravia- no los representaban en la medida en que ellos querían y que apoyaban a Tenfield.

Ese contrato por el cual los jugadores percibían un dinero, que interpretaban que no era el adecuado y que esperaban renegociar para mejorar sus condiciones, se rescindió el pasado 2 de diciembre y los futbolistas pasaron a no cobrar por la utilización de su imagen, tanto en los partidos como en las retransmisiones o las publicidades, por ejemplo.

"Nosotros somos producto de la empresa, somos grabados y somos vendidos, nos corresponde una parte por ser el producto de la empresa", señaló López.

"Cuando me contrata un equipo lo hace para jugar, no me habla de la televisación ni la recomercialización. Después el club hace negocios con la empresa para comercializar, pero a mí no me consultó por eso, ni siquiera me firmó un contrato por eso, entonces yo ahí exijo mis derechos de imagen", explicó.

López dijo que el dinero por derechos de imagen se puede acordar para que los cobre una institución, que en este caso sería la Mutual, como en cierta medida ocurrió hasta diciembre, para que después lo reparta entre los jugadores, pero habría que profesionalizar el contrato anterior.

El pasado viernes los jugadores intimaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que dejara de utilizar los derechos de imagen de los futbolistas sin permiso expreso mediante la comercialización de éstos con la empresa de televisación, una nueva pata en la lucha de los jugadores, aunque es solo el retorno al origen del conflicto.

Según López, al ser los clubes, nucleados en la AUF, los que negocian los derechos de televisión, los jugadores intiman a que se los tenga en cuenta a la hora de negociar para incluir los derechos de imagen de cada uno de los futbolistas.

El conflicto que terminó en la decisión del paro de jugadores continúa y Más Unidos Que Nunca sigue a la espera de que la Mutual convoque a una Asamblea con el objetivo de plantear la remoción de la directiva, y hasta que lo que allí se resuelva no se haga efectivo, no habrá fútbol profesional.

