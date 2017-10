Fydriszewski se quita peso de encima con primer gol y espera batir 13 tantos

El argentino Francisco Fydriszewski, delantero del CD Lugo, ha admitido que su primer gol en Liga con el conjunto español de Segunda le ha servido para quitarse "un peso" de la mochila que cargaba y se ha fijado como objetivo batir los 13 goles que anotó la temporada pasada con Argentinos Juniors, al que ayudó a ascender a la Primera División de su país.

Lugo (España), 23 oct (EFE).- El argentino Francisco Fydriszewski, delantero del CD Lugo, ha admitido que su primer gol en Liga con el conjunto español de Segunda le ha servido para quitarse "un peso" de la mochila que cargaba y se ha fijado como objetivo batir los 13 goles que anotó la temporada pasada con Argentinos Juniors, al que ayudó a ascender a la Primera División de su país.

En una entrevista con Efe, 'Polaco', como le apodaron en Argentina por lo complicado de su apellido, con origen en Polonia, ha explicado que "venía buscando muchísimo" estrenar su cuenta de goles.

"Tenía la confianza de los compañeros y el técnico, no me estaban pidiendo goles porque estaba haciendo un trabajo muy bueno. Yo soy autocrítico y por suerte estaba haciendo las cosas bien, pero me faltaba el gol y me quité ese peso, esa mochila que cargaba, y es un alivio", ha comentado.

Fydriszewski marcó de penalti en el partido ante el Valladolid (2-2), como había hecho en su debut en España en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Nàstic de Tarragona el mes pasado, y, además, asistió a Cristian Herrera en el primer gol de los lucenses en ese encuentro que los castellanoleoneses acabaron empatando con polémica arbitral.

"Nos ha quedado la sensación rara de que nos hayan empatado después de dos goles de ventaja, pero ese punto va a ser bueno si lo hacemos valer en casa", ha matizado.

El delantero rojiblanco ha criticado el arbitraje de Ardediano Monescillo, si bien ha precisado que los colegiados se pueden "equivocar".

"Parece que al Lugo, por ser más chico, le han echado abajo el partido de una manera muy brusca, pero ya es pasado y no se puede cambiar", ha declarado.

El empate del Valladolid, que llegó en los últimos minutos de partido, impidió a los lucenses acabar la jornada, por primera vez en su historia, al frente de la tabla de Segunda División.

"En eso estamos tranquilos porque seguimos trabajando. Somos ambiciosos, pero estamos tranquilos", ha afirmado sobre la situación del equipo en la clasificación.

'Polaco', como reza su camiseta, ha explicado que se está "adaptando muy bien" al campeonato español y ha considerado "muy linda" la "experiencia" que está viviendo junto a su mujer y su niña.

"Ellos también se adaptaron bien y tenerles aquí es lo mejor. La ciudad (Lugo) es muy familiar, pequeña, linda, así que nos adaptamos bien", ha indicado.

Fydriszewski ha elogiado el potencial de la Segunda División española: "Aquí la liga es muy buena, muy avanzada en comparación con la Segunda argentina. Tiene un nivel muy bueno en lo futbolístico, los estadios, el césped o la organización".

En cuanto a las diferencias con el fútbol de su país, ha señalado que en España "se juega muy rápido con el balón", mientras que en Argantina era un fútbol "más físico".

"Aquí, además, hay muy buen pie (calidad técnica de los jugadores), y también ayuda mucho el césped, porque en la Segunda argentina no lo vas a encontrar así", ha comentado.

El delantero llegó cedido al Lugo el pasado verano desde Newell's Old Boys hasta el 30 de junio, aunque con una opción de compra que él desea ver ejecutada.

"El contrato se termina en junio y aún es muy pronto pero mi ilusión es quedarme en Europa. Si no la ejecuta el Lugo, que sea otro equipo, pero si lo hace el Lugo, encantado. Le tomas cariño al que te abre las puertas cuando uno no es nadie, y digo que no soy nadie porque en Europa hay muchos cracks", ha confesado.

Tras haber acabado con la sequía realizadora en el campeonato ante el Valladolid, Fydriszewski confía en batir esta temporada sus registros personales, como ha hecho en los anteriores cursos.

"Vengo siempre subiendo un escalón. En mi primer club (Club Villa Dálmine) marqué once goles y en Argentinos, trece, así que me propongo superar mis propios números", ha señalado.

