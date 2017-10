¿Populismo? Abogado que demandó el Perú – Colombia busca ser diputado

Luis Marino Rendón, abogado demandante por un supuesto amaño entre las selecciones de Perú y Colombia, explicó los motivos que lo llevaron a presentar la protesta ante la FIFA tras la eliminación de Chile en las Eliminatorias.

La decisión definitiva del máximo ente deportivo del fútbol se conocerá pronto y según Rendón, se busca un castigo contra el juego limpio.

En entrevista con 6 AM de Caracol Radio, el abogado aseguró que la Asociación Chile de Fútbol no demandó porque busca un equilibrio interno en la Conmebol y no quiere perder el apoyo con las demás Federaciones y Asociaciones.

El abogado chileno es candidato a diputado en su país por el Frente Amplio y en su periodo de campaña busca denunciar todos los fraudes.

