Seaman: "El premio a mejor portero lo pelearán Buffon y Neuer"

David Seaman, histórico exguardameta inglés del Arsenal, no cree que el costarricense Keylor Navas tenga opciones de ganar este lunes el premio 'The Best' a mejor portero, y considera que "los favoritos son Buffon y Neuer".

Seaman, de 54 años e internacional con la selección absoluta de Inglaterra en 75 ocasiones, participó en la mesa redonda 'FIFA Legends' en un céntrico hotel de Londres antes de la entrega de los premios 'The Best' en el emblemático London Palladium.

Por primera vez, el máximo organismo del balompié premiará a un portero; un galardón por el que pugnan el veterano italiano Gianluigi Buffon (Juventus de Turín), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el costarricense Keylor Navas (Real Madrid).

"Creo que hay dos favoritos claros: Buffon y Neuer. Es maravilloso ver a un portero con tanta edad como Buffon todavía peleando por ser el mejor. Luego está Neuer, que es alguien muy especial, un arquero que no sólo se limita a hacer paradas, sino que hace jugar a su equipo", explicó Seaman a EFE.

"Es un gran honor que la FIFA haya decidido empezar a premiar a un portero, y creo que el galardón lo pelearán entre ellos dos", apuntó el inglés.

