Simona Halep: "Con esta victoria me he quitado la presión"

La rumana Simona Halep aseguró este lunes que con la victoria, por 6-4 y 6-2, ante la francesa Caroline Garcia en su estreno en las Finales de la WTA se ha "quitado la presión" que conlleva ser la número uno del mundo.

"Este es el primer torneo que juego como número uno", recordó Simona Halep tras su victorioso estreno en Singapur, "Empezar ganando es un buen síntoma. Me he quitado la presión", agregó la jugadora de Constanza, de 26 años.

Halep completó ante Garcia "un partido fantástico". "Hoy se ha visto mi mejor tenis, aunque no es fácil jugar ante Caroline. Perdí hace unos días la final de Pekín, pero este mismo año le gané en Toronto así que tenía ese partido en mente", dijo a pie de pista.

La número uno valoró también la mejoría experimentada con su servicio. "He trabajado muy duro desde el Abierto de los Estados Unidos. Hoy he sacado muy bien y eso, sin duda, me ha ayudado a ganar", sentenció.

