Gremio, ya en Guayaquil para semifinal de Libertadores ante "excelente" rival

El Gremio, de Brasil, llegó hoy a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que disputará en esta ciudad el próximo miércoles contra el "excelente" Barcelona, en palabras del jugador ecuatoriano Michael Arroyo.

"No hay favorito en esta clase de partidos, en la cancha será once contra once. Barcelona tiene un excelente equipo, por lo que vamos a ver cuál será el resultado del miércoles", dijo a su llegada Arroyo, que refuerza al Gremio.

Arroyo, que también militó en el Barcelona, aseguró que de darse la oportunidad de saltar al terreno de juego como titular hará "las cosas de la mejor manera por Gremio".

"Será un lindo partido", aseguró el jugador.

El 'Inmortal Tricolor', como también le dicen en Porto Alegre a Gremio, tiene previsto entrenarse en el estadio George Capwell, del Emelec, rival eterno de Barcelona, aunque efectuará también el reconocimiento de la cancha del estadio Monumental Isidro Romero, de propiedad barcelonista, donde se disputará el enfrentamiento.

Gremio llegó a semifinales tras eliminar en cuartos al Botafogo, también de Brasil.

