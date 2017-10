Los premios FIFA 'Best' se entregan este lunes en Londres

La FIFA desvelará este lunes los premios 'Best' al mejor jugador, entrenador, gol... en los que el principal protagonista será el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, gran favorito al galardón individual, al igual que al Balón de Oro, que se entregará a final de año.

En 2016, la FIFA finiquitó la colaboración que realizaba desde 2010 con la revista France Football para la entrega del Balón de Oro. La instancia instauró sus propios premios y el lunes se vestirá de gala en una ceremonia conducida por el actor británico Idris Elba en la que actuará el grupo de rock Kasabian.

El año pasado fue France Football la que anunció primero el nombre del mejor jugador del 2016: Cristiano Ronaldo el 12 de diciembre. Menos de un mes después fue la FIFA la que eligió al luso, coronado campeón de Europa con Portugal y con el Real Madrid.

Este año será la FIFA la que designe primero, en un momento en el que se plantean dudas sobre lo adecuado de que se premie lo mismo en dos ocasiones.

"Como Federación Internacional estamos orgullosos de que nuestros premios 'The Best' reúnan en un mismo proceso de designación a jugadores, entrenadores, aficionados y medios. Este sistema de votación único da a nuestros trofeos 'The Best' una universalidad que refleja asimismo la universalidad del fútbol", informaron a la AFP desde la FIFA.

Contactada por la AFP, France Football no reaccionó este domingo.

- ¿'Zizou', mejor entrenador? -

Para designar al mejor jugador del año, la revista francesa France Football sólo se basa en los votos de una serie de periodistas internacionales.

El resultado podría ser no obstante el mismo. Ronaldo es el gran favorito para ambos galardones merced a su insaciable cosecha de títulos. Conquistó la duodécima 'Champions' con el Real Madrid y la liga española.

En la final de la Liga de Campeones, Ronaldo anotó un doblete ante la Juventus de Turín para finalizar como máximo realizador del torneo con 12 dianas, justo delante de su máximo rival, el barcelonista Leo Messi.

Con el único premio de consolación de la Copa del Rey, parece que Messi o cualquiera de sus compañeros culés deberán esperar mejor ocasión para hacerse con el trofeo.

Neymar, traspasado este verano del Barça al PSG por la cifra récord de 222 millones de euros, podría terminar en el tercer puesto del podio.

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane es el principal candidato a hacerse con el galardón a mejor entrenador.

Zidane fue segundo en 2016 por detrás del italiano Claudio Ranieri, ganador de la Premier 2015-2016 con el Leicester.

"Para responder a la pregunta con sinceridad, si me lo dan (el premio), será un gran placer. Pero si la pregunta es '¿soy el mejor entrenador del mundo?' No, estoy seguro de ello", declaró el francés en conferencia de prensa.

- Doble nominación para Castellanos -

Zidane, que celebró el pasado fin de semana su partido 100 en el banco del Real Madrid, ha ganado casi todo desde su llegada al cargo en enero de 2016: dos 'Champions' consecutivas, una Liga, un Mundial de clubes, dos Supercopas de Europa y una de España; un total de siete títulos de nueve en juego.

La joven venezolana Deyna Castellanos, de apenas 18 años, fue incluida entre las tres finalistas para el premio a mejor futbolista femenina del año, junto a la estadounidense Carli Lloyd y a la holandesa Lieke Martens.

Deyna Castellanos, gran promesa del fútbol femenino, juega en el Florida State de Estados Unidos y se hizo conocida para muchos en 2016, cuando guió a Venezuela al título sudamericano en categoría Sub-17 y al cuarto puesto para su país en el Mundial de la categoría, que se jugó ese mismo año en Jordania.

No será el único premio al que aspire Castellanos en la gala de premios FIFA, ya que también forma parte de los tres candidatos al premio Puskas al mejor gol del año, junto al francés Olivier Giroud y al sudafricano Oscarine Masuluke

