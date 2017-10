Gustavo Yacamán triunfa en la Serie Europea de Le Mans

Para el piloto colombiano Gustavo Yacamán , concluyó la temporada 2017, con un nuevo triunfo consecutivo en la categoria mas importante de resistencia del automovilismo en Europa. La Serie Europea de Le Mans en Portimao, Portugal, tuvo como protagonista al caleño, quién estuvo acompañado por Allen y Bradley.

Yacamán, que partió desde la novena posición, necesito tan solo 75 minutos para tomar la punta de la carrera, conquistando 5 puesto en la primera vuelta de la competencia.

Allen siguió el libreto de manera perfecta, donde solo perdió el liderato en la entrada a los pits, dejando el remate de la última carrera del año para Bradley. El inglés mantuvo el ritmo de la carrera, hasta llegar victorioso al final de la competencia.

"Muy contento con el resultado, el equipo hizo un gran trabajo, salimos de novenos y logré entregar el carro de primero. Hice una muy buena salida y luego un par de turnos de manejo impecables, no se cometieron errores, estuve muy tranquilo, el auto funcionó perfecto. Solo reportamos una falla en el tanque de gasolina hicimos una parada extra que no contábamos. No tuvimos problemas y mantuvimos el liderato. ". dijó Yacamán.

Con este último compromiso, Yacamán cierra su año con dos victorias en la La Serie Eropea de Le Mans, tercer lugar en la general de dicho campeonato, una pole position en las 12 Horas de Sebring, tres podios en las Norte Endurance Cup y el tercer lugar en la general de la copa de resistencia que promueve IMSA.

Comentarios