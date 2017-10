Los primeros en la fila: 10 que buscan un cupo en Selección

Luego de sellar la clasificación a Rusia 2018 empiezan las predicciones para la conformación de la nómina. Algunos jugadores que hicieron parte del proceso durante estas Eliminatorias, pero que no tienen seguro un lugar en los elegidos para ir al Mundial.

Diario AS Colombia le cuenta quiénes son los primeros en la fila que esperan meterse en el equipo definitivo de José Pékerman para Rusia:

Duván Zapata

El delantero de la Sampdoria jugó 99 minutos en toda la Eliminatoria, pero su gran actuación en el último partido ante Perú le abriría un campo en los 23 seleccionados. En ese compromiso acompañó a Falcao García en ataque, tirándose a los costados y creando complicaciones a los rivales por su potencia, ganó varias veces en el juego aéreo (bajó la pelota del gol de James) y generó varias faltas que le daban un respiro a Colombia. Ese partido y los goles en su club lo postulan como gran candidato para estar a Rusia.

Miguel Borja

Si bien viene de anotar con Palmeiras en la victoria sobre Ponte Preta, cayó en una mala racha con su club, no solo en goles, también en rendimiento, al punto de perder la titularidad y permanecer en el banco de suplentes en varios partidos. Su convocatoria para los juegos ante Venezuela y Brasil fue cuestionada porque no estaba en buen nivel, pero eso es prueba que Pékerman confía en él y fue importante en la victoria ante Ecuador en Quito. Al Mundial de Brasil 2014, el DT llevó 5 delanteros (contando a Ibarbo).

Jeison Murillo

El central del Valencia la tiene difícil, no por su nivel, pues viene actuando de buena manera con su club que es segundo en la liga española, sino por la competencia en la defensa de la Selección: Dávinson, consolidado en el Tottenham y con un gran partido en Lima; Mina, volviendo de su lesión pero es una garantía para Pékerman, y Zapata, que no la pasa bien en el Milan pero es el experimentado en la defensa colombiana. A Brasil 2014, el entrenador llevó 4 centrales y su competencia directa estaría con Oscar Murillo.

Giovanni Moreno

El volante del Shanghai Shenhua, que estaría buscando equipo en una liga más competitiva para acercarse al Mundial, volvió a la Selección 5 años después para los amistosos ante España y Camerún y fue convocado para el remate de las Eliminatorias. Es una buena alternativa para el mediocampo, teniendo en cuenta que los fijos en ese sector serían James, Cuadrado y Cardona.

Juan Fernando Quintero

El mediocampista y figura del Medellín es uno de los más destacados del fútbol colombiano, pero las dudas pasan por la competencia que tiene en el sector del campo en el que juega, al igual que Giovanni Moreno, y por su estado físico. Parece costarle jugar los 90 minutos de un partido. Es un jugador desequilibrante y talentoso, pero se queda físicamente en el remate de los juegos.

Macnelly Torres

El '10' de Atlético Nacional fue importante en las Eliminatorias para Brasil 2014, pero se quedó fuera del Mundial por su partida al fútbol árabe. Para Rusia podría repetirse la historia, pues su última convocatoria en Selección fue en marzo del 2017 y en el radar de Pékerman apareció de nuevo Gio Moreno. El volante tiene 7 meses para ganarse un lugar en el Mundial.

Sebastián Pérez

El volante de Boca Juniors está cerca de volver a las canchas luego de superar una rotura de ligamentos. Antes de esa lesión, Pérez hacía parte de las convocatorias de Selección y no sorprendería que con su retorno a la competencia esté entre los 23 que van a Rusia, el problema será la cantidad de jugadores que van en su posición, pues los fijos como volantes de primera línea son Carlos Sánchez, Wilmar Barrios y Abel Aguilar.

Gustavo Cuéllar

Este volante de recuperación es titular fijo en Flamengo y Pékerman lo ha tenido en cuenta para las recientes convocatorias, pero no le dio minutos. A lo largo de la Eliminatoria jugó solo 6 minutos en la victoria 3-1 sobre Ecuador en el Metropolitano. La misma dificultad que Sebastián Pérez, muchos jugadores para ese sector del campo, que parece tener 3 nombres fijos.

Daniel Torres

Un hombre que hizo parte del proceso, pero que no pasa por su mejor momento en Deportivo Alavés, además que no fue tenido en cuenta en el remate de la fase clasificatoria. En algún momento de la Eliminatoria fue titular y garantía de recuperación y salida en la mitad de la cancha. De recuperar su nivel y tener en continuidad en su club, es un nombre que no debería descartarse.

Guillermo Celis

Otro volante de primera línea que se suma a la lista de dudas para ir al Mundial, aunque Celis parece ser el de menos opciones. Para Brasil 2014, Pékerman llevó 4 jugadores para este sector del campo y con los 3 que estarían fijos (Sánchez, Abel y Barrios), el jugador de Vitoria Guimaraes lucharía con los anteriores por ser ese cuarto volante de marca que vaya a Rusia. Su única aparición en estas Eliminatorias fue en el triunfo 2-3 sobre Bolivia en La Paz.

Comentarios