"Cuando vi la estructura de la Juve, me dieron ganas de volver"

Carles Puyol ha atendido al Corriere dello Sport durante su estancia en Roma, donde se encuentr con motivo del Uefa Champions League Trophy Tour en su condición de embajador de la UEFA. El ex del Barcelona ha desvelado lo fascinado que quedó al conocer de primera mano las instalaciones de la Juventus, además de desvelar el otro equipo en el que le habría gustado jugar.

"Cuando vi la estructura de la Juventus me estaban entrando ganas de volver alos terrenos de juego", reveló antes de hablar de un mito del fútbol mundial e italiano. "Me habría gustado jugar más años. Quería jugar al menos hasta los 41 años, como mi modelo, Paolo Maldini. En realidad me habría gustado jugar en el Milán, mi segundo equipo".

Además se atrevió a aconsejar a la grna leyenda del futbol en Roma (al menos del lado romanista), Francesco Totti. "Él es un gran punto de referencia, realmente le aprecio. Ahora le aconsejo que descanse y que salga por un momento del centro de atención para pensar bien qué quiere hacer".

Comentarios