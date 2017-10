Descenso FPC: Tres razones que tiene América para salvarse

El empate en Bogotá ante Tigres disminuyó el umbral de América para depender de sí mismo en la recta final de la Liga. Ahora los dirigidos por Da Silva afrontan con mayor presión las fechas que faltan, ya que también deben estar pendientes de otros resultados.

Rendimiento de local

El equipo en siete partidos que ha disputado en el Pascual Guerrero en la presente Liga, apenas ha perdido uno que fue el clásico ante el Cali por la décima fecha del torneo.

Su rendimiento en casa es del 66% gracias a 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. Ha marcado 11 goles y recibido 5 para una diferencia de gol +6, solo en dos partidos no marcó, empate con Millonarios y derrota con Cali. Frente a Tolima y Millonarios fueron los únicos partidos donde no recibió gol, sin embargo, en casa no le marcan más de uno.

Un viaje fuera de Cali en cinco fechas

Patriotas (L), Deportivo Cali (V), Medellín (L), Santa Fe (V) y Bucaramanga (V), serán los rivales de América en lo que queda del todos contra todos. La posible ventaja para los de Da Silva es que solo tendrán que viajar a Bogotá en la penúltima fecha del torneo cuando visiten a Santa Fe en El Campín, las cuatro fechas restantes las jugarán en su ciudad, aunque en el clásico el Cali será local no tendrán que desplazarse muy lejos de su sitio habitual de concentración ya que Palmaseca queda muy cerca de Cali.

Cortuluá comodín

Aunque la lucha directa es con Jaguares, los recientes resultados de Cortuluá han jugado a favor de América, pues el equipo dirigido por Néstor Otero precisamente perdió con los de Da Silva por la fecha 14 y quedó con 128 puntos en la tabla del descenso, los mismos de Jaguares y dos menos que América.

El calendario para Cortuluá es un poco más complicado que el de América, pues visita a Envigado y Once Caldas; mientras que, jugará de local ante Alianza Petrolera, Millonarios y Huila.

