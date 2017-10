Proximamente un dron podrá recargar coches eléctricos

La multinacional estadounidense está desarrollando un vehículo autónomo que podrá acudir al rescate de aquellos usuarios de coches eléctricos que se hayan quedado sin batería.

Mientras que la compañía Tesla trabaja sin descanso en la instalación de numerosas estaciones de servicio para vehículos eléctricos en ciudades como Boston y Chicago, la multinacional Amazon parece decidida a ir un paso más allá con el desarrollo de un nuevo dron que, como si de una grúa voladora se tratara, sea capaz de asistir a los conductores de estos automóviles en el caso de que se queden atascados en la vía pública al agotarse la batería.

Aunque el gigante de la venta en Internet no ha confirmado todavía su intención de materializar tan original idea, el portal de noticias TechRadar ha descubierto que la empresa ya ha registrado una patente en Estados Unidos, cuyo número es 9.778.653, que confirmaría estos planes al verse adjuntada de numerosos bocetos que revelan el diseño preliminar de este aeroplano.

Según el mismo medio, en el caso de que el proyecto salga adelante, en un futuro no muy lejano los dueños de vehículos eléctricos podrán hacer uso de sus teléfonos móviles para concertar una cita con el 'surtidor eléctrico' de Amazon, el cual acudirá rápidamente a su rescate gracias al servicio de localización que incorporan estos terminales. El aparato, que puede operar de forma autónoma pero también permite ser pilotado, incluye evidentemente un cargador al que se podrán conectar los coches para recargar sus baterías y volver a la carretera.

Esta no es la primera vez que Amazon trata de patentar un diseño similar para hacer realidad la perspectiva de contar con cargadores de coches eléctricos móviles y perfectamente funcionales, ya que en 2014 emitió una solicitud de patente similar que, desafortunadamente, no fue aceptada por la oficina central de patentes de Estados Unidos al considerar que la tecnología presentada en ese momento no era viable.

Comentarios