Conozca los pasos para reproducir música desde Youtube sin estar en la aplicación

No hay algo más molesto para los usuarios de Youtube que reproducir videos desde su celular y no poder realizar otra tarea, como por ejemplo responder mensajes de Whatsapp o simplemente salir al menú principal; ante esta problemática, el portal especializado en tecnología, The Verge descubrió una solución práctica para todos los celulares, bien sean iOS o Andorid.

Si bien existen aplicaciones como Telegram, o la función que tiene algunos móviles con Verge, la solución más práctica está en Google Chrome. Solo basta con ingresar a Youtube a partir del navegador Chrome, una vez estando allí se debe habilitar la opción “versión para escritorio”, que se encuentra en configuraciones y aceptar la notificación del celular como muestra de aceptación.

Y listo, después de realizar estos simples pasos usted podrá disfrutar de música reproducida por Youtube mientras ejecuta otras funciones en el celular.

