“Más de 25 congresistas de La U estamos apoyando a Germán Vargas Lleras”: Lizcano

Aunque Aurelio Iragorri, el nuevo presidente del Partido de La U, anunció que hasta marzo del próximo año la colectividad anunciará a qué candidato presidencial respaldarán en las urnas, el senador Mauricio Lizcano aseguró que aunque esa decisión se respeta ya hay varios legisladores que junto a él están apoyando a Germán Vargas Lleras.

“Yo creo que el anuncio en marzo es bueno para que todo el partido llegue unido a acompaña a Vargas Lleras, nosotros seguiremos en campaña porque ya somos más de 10 senadores y 15 representantes los que estamos en esta iniciativa”.

Lizcano dijo que lo ideal era que La U tuviera un candidato propio, pero que ante las decisiones que se tomaron lo mejor es respaldar a Vargas Lleras. “El doctor Vargas ha dicho que quiere mejorar el acuerdo, pero no hacerlo trizas así que no hay que temer por nada porque él es del centro no de izquierda ni de derecha”.

Mientras Lizcano hace estos anuncios, Iragorri le apuesta a que haya una coalición en marzo para respaldar a un candidato que apoye plenamente la implementación del acuerdo de paz. Por ejemplo el senador Armando Benedetti lanzó púbicamente una invitación a los liberales para que haya un acuerdo presidencial que permita llegara a la Casa de Nariño.

Comentarios