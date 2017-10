Parte de oposición tilda de traición que gobernadores juren en Constituyente

La exdiputada María Corina Machado, coordinadora de uno de los partidos de la oposición venezolana, alzó hoy la voz contra la "traición a la lucha ciudadana" que, a su juicio, representaría que los cinco gobernadores opositores electos en las regionales presten juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Caracas, 22 oct (EFE).- La exdiputada María Corina Machado, coordinadora de uno de los partidos de la oposición venezolana, alzó hoy la voz contra la "traición a la lucha ciudadana" que, a su juicio, representaría que los cinco gobernadores opositores electos en las regionales presten juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El presidente Nicolás Maduro y la jefe de la ANC, Delcy Rodríguez, han dejado claro que los gobernadores no podrán tomar posesión si no se juramentan antes ante este suprapoder no reconocido por la oposición por su supuesto origen ilegítimo y su presunta naturaleza antidemocrática.

"Un gobernador NO PUEDE reconocer -ni directa, ni indirectamente- a la constituyente cubana. Eso sería traicionar la lucha ciudadana", escribió Machado en su cuenta de Twitter, en reacción a las consultas que los gobernadores electos de la oposición mantienen con la sociedad civil antes de tomar una decisión sobre la exigencia de Maduro.

La que fuera la diputada más votada del país en las parlamentarias de 2010 -hoy inhabilitada para ejercer cargos públicos- declaró que las regionales del 15 de octubre tenían como objetivo "imponer la 'subordinación' de la oposición a la fraudulenta Constituyente" que, según Machado y otras voces, está inspirada en el sistema político de Cuba.

La coordinadora de Vente Venezuela era junto al alcalde caraqueño privado de libertad Antonio Ledezma la voz más relevante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que se mostró en contra de participar en los comicios, al considerar que no existían las garantías suficientes y serviría para legitimar a "la dictadura".

El chavismo gobernante se hizo con 18 gobernaciones en esos comicios, frente a los 5 que consiguió una MUD que califica los resultados oficiales de fraudulentos tras denunciar manipulación de cifras y otras muchas irregularidades para favorecer al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Mientras tanto, dos de los gobernadores opositores inmersos en las consultas para decidir si acuden o no a juramentarse ante la Constituyente, Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia y Alfredo Díaz en Nueva Esparta, informaron hoy en las redes sociales de sus reuniones con organizaciones sociales en sus respectivas regiones.

"No hay nada q consultar a la gente sobre la ANC: en la calle y con los votos -el #16J-,el pueblo habló. Y habló claro: NO la reconocemos", ha dicho al respecto Machado, refiriéndose a los más de 7,5 millones de personas que rechazaron la Constituyente en una consulta al margen del Gobierno convocada por la oposición el 16 de julio.

A la cuestión se ha referido también el político de la MUD y presidente del Parlamento, Julio Borges, quien ha asegurado que los gobernadores opositores "no van a dar ningún paso que signifique ni reconocer ni humillarse" ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Según Borges, la coalición "mantiene y va a seguir manteniendo" una "posición de dignidad" frente a su postura de rechazo de la Constituyente, un órgano formado íntegramente por oficialistas al que los candidatos opositores prometieron durante la campaña no presentarse.

"La idea es que se tome una decisión en bloque. No se va a tomar ninguna decisión que cambie lo que ya se ha dicho", afirmó el dirigente de la MUD.

El presidente Maduro amenazó esta semana con convocar nuevas elecciones en los cincos estados con gobernadores electos de oposición -cuatro de ellos del partido de la MUD Acción Democrática (AD)- si no aceptaban juramentarse ante la ANC.

En otro orden de cosas, Borges pidió hoy al Gobierno una refinanciación de la deuda externa para evitar que los más de 3.500 millones de dólares que el país tiene que pagar en vencimientos en octubre y noviembre se reúnan sacrificando importaciones y agravando la situación de escasez que vive la nación.

"Es una propuesta que lanzamos hoy para que en este momento (..) se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos" para "cumplirle a los bancos y tenedores de los bonos", afirmó el presidente del único poder en manos de la oposición.

El Estado venezolano tiene el monopolio de la venta de divisas y lleva desde agosto sin asignar dólares a las empresas. Según algunos expertos, la interrupción de las subastas oficiales se debe a la necesidad de ahorrar divisas para honrar los pagos de deuda que vienen y evitar caer en suspensión de pagos.

