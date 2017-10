Navalni se declara listo para continuar con su lucha tras salir de prisión

El líder opositor ruso Alexéi Navalni se declaró hoy listo para proseguir con su lucha por la jefatura del Estado nada más salir en libertad tras 20 días de arresto y antes de viajar a un mitin en Ástrajan (sur de Rusia), donde llamó al boicot de las elecciones de 2018 si no es admitido como candidato.

"Si no se me permite participar en las elecciones (presidenciales del marzo de 2018) estas no serán elecciones (...) y llamaré a su boicot", dijo Navalni durante su intervención en Ástrajan, transmitida en directo por el canal independiente Dozhd.

Durante el discurso, que duró más de una hora, el opositor ruso aseguró que él es un "candidato del pueblo" y que hará lo posible para exponer su programa en "todas las grandes ciudades" de Rusia, pese a las trabas que le puedan poner las autoridades.

"La semana que viene tengo actos en otras tres ciudades", adelantó.

El equipo de Navalni anunció con anterioridad que, hasta finales del año, el famoso político y bloguero celebrará como mínimo otros 40 mítines.

"Me niego a pensar que sobre Rusia pesa una especie de maldición y que las cosas siempre andarán mal", afirmó Navalni desde el estrado.

Agregó que los ciudadanos rusos deben "creer más en sí mismos y en su capacidad de cambiar" la situación en el país.

El político recalcó que desde que inició su campaña electoral en diciembre del año pasado, "uno de cada cinco días" los ha pasado detrás de las rejas.

La última vez el opositor fue detenido en el portal de su casa el pasado 29 de septiembre cuando se disponía a viajar en tren a un mitin en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

"Hay que ver lo que hace el viejo (presidente Vladímir) Putin para impedir que llegue al mitin en Nizhni Nóvgorod", escribió entonces Navalni en Intagram.

De esta forma, Ástrajan se convirtió hoy en la primera escala de la apretada agenda electoral de Navalni tras su salida de la cárcel donde el bloguero había ingresado por la organización de manifestaciones no autorizadas.

La portavoz del político opositor Kira Yarmush se apresuró a comunicar a los medios que, en esta ocasión, el acto contaba con el visto bueno autoridades de la localidad sureña.

Navalni declaró con anterioridad que al Kremlin "le duele ver los mítines" en las regiones, donde, supuestamente, la oposición rusa no contaba con el apoyo de la población.

Una de las preguntas que le hicieron a Navalni sus seguidores de Ástrajan es qué opina sobre su posible rival en las elecciones, la presentadora de televisión Ksenia Sobchak, hija del exjefe de Putin en San Petersburgo, quien anunció esta semana su deseo de concurrir como una candidata "contra todos".

"Todos los ciudadanos rusos mayores de 35 años que no se encuentran en lugares de privación de libertad tienen este derecho", dijo Navalni sin más detalles.

A la vez, reiteró que si las autoridades le privan a él de ese derecho constitucional, convencerá a sus seguidores de que no acudan a las urnas.

"Las autoridades no quieren (en la carrera presidencial) a un candidato que dice las cosas claras, quieren a gente que se expresa de forma más abstracta", opinó.

Antes de producirse el anuncio de Sobchak, Navalni ya había criticado la posible presentación a las elecciones en Rusia de la celebridad otrora conocida como la "Paris Hilton rusa".

Para Navalni, "hay que ser conscientes de que ella no es una política y trabaja en el mundo del espectáculo, por eso cualquier resultado que obtenga le servirá para su carrera en el 'show business'".

El bloguero anticorrupción prosigue con su campaña electoral pese a estar inhabilitado oficialmente para participar como candidato por sus antecedentes penales.

El líder opositor ruso continúa abriendo oficinas electorales por todo el país y tanto estas como el propio Navalni son con frecuencia blanco de ataques de distinta índole.

