Gameiro: "No tengo miedo de nada, voy a competir por el sitio de titular"

El internacional francés Kevin Gameiro, autor del gol que le dio el triunfo al Atlético de Madrid esta tarde frente al Celta de Vigo en Balaídos, aseguró que no teme la incorporación de Diego Costa en enero y que luchará por hacerse con un puesto en el conjunto titular de Diego Simeone.

"Sé que estoy en un gran equipo y hay mucha competencia. No tengo miedo de nada. Vamos a competir para ganar el sitio de titular en el equipo. No me preocupo de eso por el momento, pienso en mí y en mi equipo", respondió cuando se le preguntó por la incorporación de Diego Costa.

Gameiro reconoció que no fue "el mejor partido" de los suyos pero al mismo tiempo subrayó que "lo más importante era ganar", porque lo necesitan.

"Estoy muy contento por el gol, ahora que juego puedo ayudar al equipo. No fue el mejor partido pero ganamos, que era lo importante. El Celta nos atacó mucho pero logramos defendernos bien, ahí está nuestra fuerza. Pero también necesitamos combinar más entre nosotros para intentar jugar bien y crear ocasiones", comentó el delantero.

El internacional francés reconoció que todavía no está "al cien por cien" pero se mostró convencido de que "dentro de poco" estará a su mejor nivel.

