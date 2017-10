Rossi satisfecho del haber sido "competitivo"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), segundo clasificado en el Gran Premio de Australia de MotoGP dijo estar satisfecho pues "ha sido una gran carrera", ha "disfrutado mucho" y está "contento también por ser competitivo" ya que han "trabajado bien".

"Todo el mundo ha tenido suerte con las buenas condiciones de la pista y hemos visto, seguro, la mejor carrera de la temporada, recalcó el campeón italiano, quien tuvo palabras para los adelantamientos "in extremis" que se prodigaron durante la carrera.

"Es así en los últimos tiempos; el nivel de agresividad y de contactos durante la carrera es alto, especialmente cuando pilotos jóvenes de Moto2 llegan a ella ya que Zarco es siempre muy, muy agresivo", suspiró Rossi.

"Te puedes enfadar, pero eso no cambia nada, es un poco más peligroso, pero ésta es la manera para no dejar de estar arriba. Ha sido una grandísima carrera en la que estuve peleando al principio con Aleix y con Miller, pero tenía buen ritmo y después he luchado con Zarco y con Iannone, creo que los dos peores con los que se puede luchar", sonrío el italiano.

"Tenía potencial para estar con Márquez, porque era rápido, cuando pensaba que estaba en la mejor posición posible ha llegado Iannone a lo loco y Márquez se ha ido, pero creo que hubiera sido difícil ganar en cualquier caso", reconoció Rossi.

Rossi prácticamente descartó a Dovizioso de la pelea por el título, pues "lo de hoy ha sido como un 25 y un cero, es un gran problema para Dovizioso, porque la ventaja es muy grande con sólo dos carreras por delante".

Durante la carrera, entre los muchos "toques" entre pilotos, Rossi tuvo uno con Márquez. "Vi una rueda sin espacio, sentí curiosidad porque no sabía quién era, si Márquez, Iannone o Zarco y entonces he notado el neumático en mi hombro, me he abierto y he perdido tiempo", relató.

Comentarios