Márquez dice estar "contento con la victoria y más con los 33 puntos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) señaló que estaba muy contento con "la palabra victoria", pero que le "sale una sonrisa mucho mejor cuando dices 33 puntos".

"Si hubiese ganado con Dovizioso detrás estaría contento, pero al final estos 33 puntos dejan respirar un poco más, pero no lo suficiente, quiero seguir con la misma tensión y no relajarme, hay que seguir igual", aseveró Márquez.

"La carrera me ha recordado a la de 2015, mucha pelea, muchos pilotos delante, increíble para los aficionados y, aparte, he hecho la misma estrategia, intentar conservar los neumáticos y atacar al final", reconoció el piloto de Repsol Honda, quien agregó que con el triunfo "hay más de medio mundial, bueno hay un cachito, un cachito grande, sobre todo porque han sido 25 puntos contra tres de Dovizioso y de once puntos a 33 puntos es importante".

"Psicológicamente también, ya que si aquí me hubiese recuperado puntos él, le habrían salido alas y a mí me habrían empezado a entrar dudas, por eso era importante y por eso lo dije el jueves y me puse la presión, que era importante quedar delante de él, no me esperaba tanto pero bienvenido sea", recalcó Márquez.

"Hay muchas combinaciones para ser campeón en Malasia pero al final si estoy en el podio querrá decir que vamos bien, no quiero precipitarme porque Dovizioso va muy rápido en Malasia y si tiene que recuperarme más puntos pues bueno, llegar con un colchón grande en Valencia será bueno", explicó Márquez, quien dijo que los firmaba "ahora mismo".

"He arriesgado mucho durante toda la temporada y ahora toca disfrutar de esta victoria y planear muy bien las dos carreras que quedan pero sin tener ese ansia de intentar ser campeón, porque al final te puede jugar malas pasadas", explicó Márquez.

Márquez aseguró que dijo a su equipo que no quería saber nada de Dovizioso en la carrera.

"Antes no me han informado de nada porque he sido yo el que ha dicho que no quería saber nada, pero lógicamente en mitad de la pelea tenía que saber qué hacer, si tirar o conservar energía y neumático y he intentado buscar a Dovizioso, por eso me he girado dos veces para verlo y lo buscaba en las pantallas, al final lo he localizado cuando yo salía de la curva cuatro él salía de la tres y ya lo tenía controlado".

"Teníamos una estrategia muy clara y no quería cambiarla, con el equipo habíamos hablado y no quería que nadie ni ningún factor me hiciese dudar y por eso he salido con las mismas armas que el resto de los pilotos, con el neumático blando, aunque quería salir con el blando el equipo me dijo que el intermedio, pero al final he decidido salir con los mismos neumáticos que ellos. Tenía una estrategia muy clara de lo que quería hacer", reconoció el líder del mundial y del equipo Repsol Honda.

Pero Marc Márquez reconoció que no fue difícil mantener la estrategia porque "no estaba Dovizioso, si hubiese estado Dovizioso quizás habría tirado un poco más, porque podía, pero tocó minimizar riesgos y cuantas menos vueltas tiras menos riesgo hay de caerse y he decidido esperar. Cuando me he visto a gusto he empezado a tirar y a darlo todo físicamente para gastar el neumático que me quedaba".

Comentarios