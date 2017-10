Hamilton: "Salvo que falle Vettel, la lucha seguirá"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, donde elevó a 72 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina del automovilismo, declaró que "salvo que falle (el alemán Sebastian) Vettel, la lucha (por el título) seguirá".

"La última vuelta no fue espectacular, pero en general fuimos muy, muy fuertes. Con algo de suerte creo que podría haber bajado a un minuto y 32 segundos. El equipo efectuó un gran trabajo. La pista estaba muy complicada, con el viento castigándonos bastante", explicó Hamilton, de 32 años, que apunta asimismo a su sexagésima segunda victoria en F1 este domingo.

"En el primer sector el viento entraba de cola y luego lo hacía de cara en la novena curva, por lo que era complicado saber cuánto podías apretar. Eso es por lo que me encanta este circuito, sobre todo cuando tienes un coche que se adapta bien", opinó Hamilton, que lidera el Mundial con 306 puntos, 59 más que Vettel.

"Va a ser una gran carrera, una de esas carreras duras, porque cuidar los neumáticos en estas condiciones será complicado", opinó el inglés, que asegurará matemáticamente su cuarto título mundial este mismo domingo si gana la carrera y Vettel no pasa del sexto; o si acaba segundo y el alemán no mejora un noveno puesto. Algo que, no obstante, considera " bastante improbable".

"Seb hizo un gran trabajo. Todo lo que puedo hacer es sacar lo mejor de mis capacidades. Él está justo ahí y a no ser que cometa un error estúpido, lo cual no hará, ya que es un cuádruple campeón mundial, la lucha continuará", explicó Hamilton este sábado en Austin.

