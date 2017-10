Los fuertes reparos de la Misión Electoral Especial a la Reforma Política

La polémica por el lento trámite y las modificaciones que se han hecho a la Reforma Política en el Congreso, han causado todo tipo de reacciones pero quizá la más importante es la de la Misión Electoral Especial, una instancia que se creó para presentar unas recomendaciones para que elaborara ese acto legislativo que reglamentaría el punto dos del acuerdo de La Habana.

En un extenso comunicado la Misión Electoral presenta sus reparos al trámite que se está adelantando en la Cámara de Representantes y se advierte que esa iniciativa no está cumpliendo con los objetivos que se plantearon cuando se habló de una gran renovación política en el país.

“El actual proyecto de reforma política, que cursa vía Fast Tracken el Congreso, no hace ni más moderno el sistema electoral ni ayuda a ampliar la democracia territorial para que esta sea más inclusiva. Al contrario, en áreas como la arquitectura del sistema electoral, la representatividad territorial, el seguimiento a la financiación de las campañas y la ampliación de espacios de participación política de la mujer, retrocede frente a lo propuesto por la MEE en abril de este año”, dice el comunicado.

Elisabeth Ungar, Jorge Enrique Guzmán, Armando Novoa, Juan Carlos Rodríguez-Raga, Salvador Romero Ballivian, quienes integraron esa Misión junto a Alejandra Barrios de la MOE dijeron que las propuestas hechas en su gran mayoría se desconocieron y que la Reforma Política actual está desdibujada de la realidad.

Lea el comunicado completo:

Pronunciamiento de los Miembros de la Misión Electoral Especial –MEE*

Actual reforma electoral no cumple con los objetivos de modernización del sistema electoral y ampliación de la democracia territorial: MEE

Para los miembros de la Misión Electoral Especial (MEE)*, el actual proyecto de reforma política, que cursa vía Fast Track en el Congreso, no hace ni más moderno el sistema electoral ni ayuda a ampliar la democracia territorial para que esta sea más inclusiva. Al contrario, en áreas como la arquitectura del sistema electoral, la representatividad territorial, el seguimiento a la financiación de las campañas y la ampliación de espacios de participación política de la mujer, retrocede frente a lo propuesto por la MEE en abril de este año.

Según el grupo de expertos de la MEE, la actual reforma que debate el Congreso no es clara en los problemas que busca resolver, ha venido perdiendo coherencia y, en la medida que tras cada debate se improvisan fórmulas de artículos, se ha tornado contradictoria e ineficaz. De manera específica se refirieron sobre cinco (5) temas:

Sobre la arquitectura nacional electoral

Según Salvador Romero Ballivián, experto internacional en asuntos electorales y ex presidente de la Autoridad Electoral de Bolivia, “Desde la última década del siglo XX se impuso en América Latina una tendencia a conformar órganos electorales independientes, autónomos y profesionalizados. La evidencia indica que instituciones con esas características elevan la confianza ciudadana en los procesos electorales, garantizan imparcialidad a los actores políticos y, en el largo plazo, inciden positivamente sobre la calidad de la democracia. Progresivamente se abandonó la composición partidista del árbitro electoral”.

Añadió que la propuesta planteada por la MEE se encaminaba en la dirección correcta y que el proyecto en actual discusión no resuelve el conflicto entre las funciones administrativas de los consejeros electorales y las de los jueces responsables de la justicia electoral.

Para Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE, “lamentablemente, Colombia está perdiendo la oportunidad de darle autonomía, independencia e imparcialidad al Consejo Nacional Electoral –CNE-. Estos son requisitos esenciales para la credibilidad de la institución que debe arbitrar los procesos electorales, para la transparencia y equidad de los comicios, y para garantizar condiciones de igualdad a las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral.”

La directora de la MOE añadió que, “ni la nominación, ni la elección de los miembros del CNE debe quedar en manos del Congreso de la República. No avanzar en este sentido sería hacer reformas cosméticas e intrascendentes”.

Finalmente Alejandra Barrios se refirió a la evidente intervención del Consejo de Estado en la redacción y trámite de la reforma ante las ramas ejecutiva y legislativa en detrimento del principio de separación de poderes, dada la afectación directa de sus atribuciones.

Sobre Financiación de campañas

Según Elisabeth Ungar, en materia de financiación de la política esta reforma no establece medidas para romper la relación entre ilegalidad, corrupción y política. En tal sentido destaca tres aspectos que se deberían tener en cuenta, “En primer lugar, se requiere contar con una autoridad electoral que tenga la capacidad técnica, la independencia y autonomía política y presupuestal para hacer control y vigilancia integral de las campañas; en segundo lugar, es necesario dejar de intentar controlar las campañas desde Bogotá. Por ello hay que garantizar la presencia territorial de la autoridad electoral; y por último, y no menos importante, es evidente que tanto la autoridad electoral nacional como sus delegadas departamentales deben contar con la independencia y autonomía propias de instituciones no partidizadas.”

Sobre ampliación de la democracia y representatividad territorial

Sobre la profundización de la democracia territorial, Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, indicó que, “los elementos que pretendían subsanar el reconocido déficit de representación que tiene buena parte del territorio nacional en el Congreso, especialmente relevantes en el escenario de posconflicto y de construcción de paz territorial que prevé el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las Farc, quedaron completamente por fuera de la reforma. En una coyuntura en la que los partidos políticos y el Congreso han alcanzado el nivel más alto de desprestigio en la historia reciente del país, esta negligencia desconoce uno de los mayores retos hoy en Colombia cual es mejorar la calidad de la representación y de la rendición de cuentas de los elegidos, y envía el peligroso mensaje de una institucionalidad desconectada de la opinión y las expectativas de los ciudadanos.”

Sobre la democracia interna de los partidos y la ampliación de la participación equitativa de la Mujer

Para Jorge Enrique Guzmán, asesor de PNUD y facilitador de procesos electorales en varios países del mundo, la propuesta de la MEE de fortalecer la democracia interna de los partidos políticos en la toma de decisiones claves como: dirigencia, candidatos, propuestas del partido, presupuesto, régimen interno y rendición de cuentas, mediante la adopción de criterios mínimos de inclusión por población, por territorio y por tendencias internas, se desconoce totalmente en la actual propuesta.

Al mismo tiempo afirmó que, “pese a que de manera reiterada organizaciones internacionales y nacionales les han señalado a las diferentes bancadas del Congreso la urgente necesidad de incorporar principios y reglas claras que disminuyan la brecha de representación política de la mujer, el Congreso ha sido reacio a incorporar estas recomendaciones.” Recordó que Colombia se ubica como uno de los países más atrasados de Latinoamérica y del mundo al ocupar el puesto 105 de 190 en el Ranking de Participación Política de la Mujer.

Lo que se rescata

Los expertos de la MEE coinciden en que uno de los pocos temas que acertadamente se han mantenido en el texto de la reforma política que actualmente cursa en el Congreso, es el del registro de afiliados. “Avanzar hacia partidos de afiliados definitivamente contribuye al fortalecimiento y democratización interna de las organizaciones políticas, permitiendo a su vez que la conformación de listas cerradas sea el resultado de consultas internas y no de decisiones arbitrarias. Las medidas anteriormente señaladas también permitirán mejorar la calidad del control sobre la financiación de las campañas políticas”.

La Misión Electoral Especial – MEE – estuvo conformada por la Misión de Observación Electoral- MOE, los expertos Alberto Yepes* –Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado-; Salvador Romero Ballivián –experto internacional en asuntos electorales y ex Presidente de la Autoridad Electoral de Bolivia-; Elizabeth Ungar –Ex directora de Transparencia Colombia-; Juan Carlos Rodríguez Raga –profesor de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes– y Jorge Enrique Guzmán –asesor de PNUD y facilitador de procesos electorales en varios países del mundo-.

* Por respeto a la investidura actual de magistrado del Consejo de Estado, este comunicado no fue consultado, ni acordado con el doctor Alberto Yepes, quien también hizo parte de la Misión Electoral Especial.

Comentarios