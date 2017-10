Se suspenden consultas populares de explotación petrolera en Granada, Meta

Después del anuncio del ministerio de hacienda de la no financiación de consultas populares o revocatorias por falta de recursos y que por tal razón, los municipios deberán asumir los costos de los mismos, el municipio de Granada, Meta saldrá a las calles para protestar frente a esta situación que no permitiría la realización de una consulta para ver si se hace o no explotación de hidrocarburos en ese territorio.

Según la Registraduría Nacional para esta iniciativa hacen falta 182 millones de pesos con los cuales no se cuenta hasta el momento. El alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, dijo a Caracol Radio que en los próximos días se dará a conocer un comité jurídico por parte de miembros de la alcaldía municipal, de voceros pro-consulta y de la gobernación del Meta con el fin de gestionar recursos y definir la competencia para asegurar esta consulta.

Con esta situación, el municipio de Granada tiene dos opciones, la primera es buscar posibilidades de tener los recursos para financiar la iniciativa y analizar el caso del municipio de Cumaral, Meta donde se hicieron consultas populares sin la necesidad de usar recursos locales.

Por esta suspensión, el municipio expresó que van a hacer todas las gestiones posibles para lograr hacer la consulta el próximo 5 de noviembre. Cabe recordar que con esta consulta popular, ya son diez las que se han hecho en la historia del país y a su vez es la octava que se ha realizado en lo corrido del año.

