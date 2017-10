Oposición mexicana buscará revocar remoción de fiscal de delitos electorales

La oposición mexicana dijo hoy que buscará dar marcha atrás a la destitución del titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, que calificó como una "venganza política" después de que este denunciara presiones en uno de los casos que investiga.

Después de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la remoción de Nieto por transgredir el código de conducta de la institución, este respondió a través de Twitter que es un "hombre de leyes" y anunció que acudirá "al Senado en términos de la Constitución".

De acuerdo con ley, la destitución puede ser "objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles", en cuyo caso el titular de la Fepade será restituido en el cargo.

El senador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, aseguró que durante el trámite de objeción en la Cámara alta, pedirán la comparecencia del encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y "la garantía de audiencia" a Nieto.

La remoción de Nieto "es jurídicamente cuestionable y políticamente atroz. Un error que costará mucho en la credibilidad del Gobierno mexicano", afirmó en Twitter.

Y es que la destitución llega sólo dos días después de que Nieto denunciara presiones del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, investigado por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, para que declarara públicamente su inocencia.

También se produce tras la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, supuestamente para facilitar la instalación de la Fiscalía General de la República (FGR), que reemplazará a la institución actual y busca dotar de más independencia y autonomía al órgano.

La decisión tomada desde Los Pinos sobre la remoción de Nieto "acredita que en contra de Emilio Lozoya nunca habrá acción penal en México", afirmó hoy el senador Miguel Barbosa, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Además, se empieza a revelar que Cervantes "no presentó su renuncia voluntariamente, sino que se la pidieron por haber avanzado en la investigación a los sobornos de Odebrecht en México".

Según el senador de Morena, ahora PAN y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen tres cargos por repartirse: el fiscal general y los titulares de dos fiscalías especializadas, la de delitos electorales y otra para combate a la corrupción.

En tanto, la presidenta del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, pidió a la PGR que explique los motivos exactos de la remoción, que atribuyó a la puesta en marcha del aparato gubernamental "para lograr un proceso (electoral) a modo".

"Es increíble e indignante que denunciar la corrupción y amenazas por combatirla, le cueste el trabajo a Santiago Nieto", aseveró la senadora, quien indicó que el PRD buscará objetar esa decisión en la Cámara alta.

Sofía Ramírez, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo a Efe que es motivo de alarma que solo un mes después del inicio del proceso rumbo a las elecciones de 2018 se deje a la Fepade sin cabeza.

Los mexicanos acudirán a las urnas el 1 de julio de 2018 para renovar 3.416 cargos, entre ellos el del presidente, de diputados, senadores, ocho gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México.

Además, se da en un contexto donde no hay titular de la PGR -tras la renuncia de Cervantes- y ni fiscal anticorrupción, señaló la investigadora, quien agregó que no se puede pensar que esto no esté relacionado con los escándalos de corrupción que venían investigando.

Santiago Nieto denunció esta semana que Lozoya le envió una carta pidiéndole "un pronunciamiento público sobre su inocencia" en torno al ingreso de fondos de Odebrecht a la campaña electoral del PRI en 2012.

Esta carta "refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", aseguró el hasta hoy titular de la Fepade.

Y es que esa institución investiga desde agosto pasado si una parte de los diez millones de dólares en sobornos que Lozoya supuestamente recibió de Odebrecht fueron destinados a la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México.

Según la MCCI, Odebrecht transfirió más de 3 millones de dólares a una empresa presuntamente ligada con Lozoya en medio de la campaña electoral de 2012.

Lozoya, investigado también por la PGR por su presunta implicación en el caso Odebrecht, asegura que no hay elemento alguno que acredite que recibió sobornos de la firma brasileña.

