Academia TV expulsaría a Weinstein y se revela nueva denuncia

La Academia de Televisión, que otorga los premios Emmy, dijo que programó una audiencia disciplinaria para noviembre que podría llevar al fin de su membresía.

Weinstein, acusado de acosar y abusar sexualmente de numerosas mujeres a lo largo de décadas, ha sido despedido de The Weinstein Co., una compañía de cine y TV que cofundó con su hermano Bob. También ha sido expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el Sindicato de Productores y la Academia Británica de Cine y Televisión.

Ahora enfrenta investigaciones criminales en tres ciudades, luego de que una actriz italiana dijo a detectives en Los Ángeles que Weinstein la violó en un cuarto de hotel donde ella se hospedaba en el 2013.

El abogado David Ring, que representa a la actriz de 38 años, dijo el viernes que ésta le proporcionó detalles gráficos a la Policía sobre el incidente, ocurrido mientras se encontraba en la ciudad para un festival de cine, moda y arte de Italia.

La actriz, que no ha sido identificada, había conocido a Weinstein en Roma y habló con él brevemente en el festival antes de que él se apareciera sin invitación en su habitación. Weinstein entró por la fuerza y la violó, dijo Ring. La Policía confirmó que está investigando la denuncia de la mujer.

Sallie Hofmeister, una representante de Weinstein, dijo en un comunicado que el productor "niega absolutamente alegaciones de sexo no consentido".

Por otro lado, una antigua actriz de teatro y televisión dijo que Weinstein había arruinado sus ambiciones, tras exponerse ante ella durante una reunión en su oficina en 1989. Heather Kerr declaró que el productor le dijo que se sentara en el sofá y le repitió que tenía que ser "buena" si quería alcanzar el éxito. Entonces se bajó el cierre del pantalón y le mostró su órgano sexual, dijo la actriz en una conferencia de prensa.

Acompañada por la abogada Gloria Allred, Kerr relató que se alejó, se retiró de la sala y salió corriendo del edificio. Tras hacer algunas obras de teatro, renunció a la actuación. "Me sentí tan impotente", recordó entre lágrimas la exactriz, cuyos créditos incluyen las series televisivas de los 80 "The Facts of Life" (“Los hechos de la vida”) y "Mama's Family".

Más de 40 mujeres han denunciado a Weinstein, de 65 años, de acoso o abuso. Las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lupita Nyong'o lo han señalado de acoso, mientras que las actrices Asia Argento y Rose McGowan lo han acusado de violación.

Las historias de acoso y abuso datan de hace décadas y han llevado a la total caída del productor, que una vez dominó las temporadas de premios de Hollywood con contendientes como "Shakespeare in Love" (“Shakespeare enamorado”), por la que compartió un Óscar, y éxitos como "The King's Speech" (“El discurso del rey”) y "Silver Linings Playbook" (“Los juegos del destino”).

Desde que el New York Times publicó su exposición inicial el 5 de octubre, Weinstein ha sido despedido de la compañía que cofundó, expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y el sindicato de productores ha dado inicio a su expulsión. Los honores que le confirieron la Universidad de Harvard y el Instituto de Cine Británico fueron rescindidos, y varios legisladores demócratas han donado a beneficencia las contribuciones que recibieron de Weinstein.

Comentarios