El cine latino se abre hueco en el festival Animation is Film de Los Ángeles

La película española "Psiconautas, Los Niños Olvidados" y la cinta colombiana "Virus Tropical" componen la representación latina de Animation is Film, un nuevo festival que se celebra este fin de semana en Los Ángeles (EE.UU.) y que está dedicado completamente al cine de animación.

El icónico Teatro Chino de Hollywood, situado en el corazón del Paseo de la Fama, acogerá también las proyecciones de películas como "The Breadwinner", "Mary & The Witch's Flower" o "The Big Bad Fox and Other Tales" en un evento organizado por la distribuidora GKids que trata de explorar las diferentes variantes y tendencias del cine animado.

"Psiconautas, Los Niños Olvidados", de los directores españoles Pedro Rivero y Alberto Vázquez, ganó este año el premio Goya a la mejor cinta animada y en el festival angelino mostrará la singular historia de superación de Birdboy y Dinki en una isla arrasada por una catástrofe medioambiental.

Por su parte, "Virus Tropical" es la ópera prima del cineasta colombiano Santiago Caicedo, que ha adaptado la novela gráfica de su compatriota Powerpaola, quien figura como directora artística de la cinta.

"Es muy especial estar aquí con una película latinoamericana y tener la posibilidad de mostrar también cosas diferentes de nuestro cine, que no es sólo narcotráfico y violencia", dijo Caicedo en una entrevista con Efe.

"Virus Tropical", basada en las memorias de Powerpaola, narra los avatares de una familia a caballo entre Colombia y Ecuador y que está compuesta casi de manera exclusiva por mujeres, que son las que dominan de principio a fin el relato del filme.

"Me encantó que fuera una historia de mujeres, pero no de mujeres para mujeres sino en la que las protagonistas son las mujeres. Me pareció un reto increíble ponerse en los zapatos de una mujer y tratar de contar una historia desde el punto de vista de una mujer", apuntó Caicedo.

El largometraje, con una animación en blanco y negro que mezcla pasajes realistas con detalles mágicos, retrata el crecimiento de la pequeña Paola junto a su madre y sus hermanas Patricia y Claudia.

"Siempre hemos escuchado lo de 'la voz de la mujer' como si fuera una sola, un estereotipo de mujer en el que yo nunca me he sentido para nada identificada", señaló Powerpaola.

"Me parecía interesante que cada personaje mostrara una personalidad distinta. Mujeres hay muchas y hay muchas maneras de enfrentarse a esa feminidad", añadió.

La educación, la sexualidad, el encuentro con los hombres, el conflicto entre diferentes generaciones y la búsqueda de una identidad propia son algunos de los temas que aparecen en esta película.

"Virus Tropical" es el resultado de más de cuatro años de trabajo y Powerpaola señaló que ella tuvo que bucear en su pasado para captar la esencia de sus recuerdos: "Acordarme de los pisos, de mi casa, de las montañas que veía desde la ventana, de las nubes. Era como hacer un inventario de todo lo que uno ha mirado en la vida".

Por su parte, Caicedo admitió que es difícil luchar contra el estereotipo que vincula el cine de animación con el público infantil, aunque en su opinión ese cliché se puede combatir apostando por narraciones y roles con los que el adulto pueda identificarse de manera fácil y natural.

"Para nosotros era muy importante tener personajes fuertes que fueran de la vida real y que la película se sintiera como que no es animada: que a ti llegue un momento en el que no te importara la técnica sino la historia y las situaciones que estén pasando", argumentó.

