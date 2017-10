Zidane: "No estamos mal"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que pese a pinchar en cuatro partidos en el estadio Santiago Bernabéu, su equipo no está mal y recordó que ellos ya han ganado dos títulos esta temporada.

"Cuando ves los resultados que hicimos hasta ahora no estamos mal, se puede mejorar y lo intentamos, es lo que queremos, pero estamos a cinco puntos del líder, primeros en Champions y tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso, nosotros no. Vamos a jugar uno más en diciembre y hasta el final de la temporada tendremos Liga, Champions y Copa del Rey. Estamos en el buen camino, no hay que preocuparse más de la cuenta", dijo.

En la defensa de Zidane también estuvo presente su convencimiento a una mejoría en la falta de puntería o la ausencia de goles a balón parado, lo que la pasada campaña dio muchos triunfos.

"Seguro que los rivales nos vigilan mejor pero esto acaba de empezar. Sabemos que a balón parado vamos a lograr cosas importantes seguro. Tenemos lesiones, no marcamos a balón parado, no metemos suficientes goles para las ocasiones que creamos, pero tranquilidad. Nosotros la vamos a tener porque hay muchas cosas positivas dentro de lo negativo que me preguntáis", argumentó.

El técnico madridista defendió que el estado físico de su equipo es óptimo. "Sabemos que jugamos cada tres días y tenemos siete partidos antes del nuevo parón de la selección. Es un poco complicado para la recuperación pero hemos tenido dos días para recuperar y creo que, sobre todo, estamos bien físicamente".

Pese a acumular ya cuatro partidos con pinchazos en el Santiago Bernabéu y pleno de triunfos a domicilio, Zidane afirmó que prefieren jugar de locales.

"La sensación de mucha gente es que estamos más cómodos fuera pero a nosotros nos gusta jugar en el Bernabéu. Es verdad que si miras los resultados últimamente podemos decir que no es lo esperado, pero no estamos preocupados. Sabemos que esto es largo y es un momento que vamos a superar. Tenemos un partido ahora en casa y la oportunidad de ganar", dijo.

En la plaga de lesiones que está sufriendo el Real Madrid, la última ha llegado con Keylor Navas. El técnico francés no cree que forzase al jugador ante el Tottenham después de regresar con un edema de su selección.

"No forzamos el otro día, estaba bien Keylor. Es otra lesión, no la misma. Creo que es poca cosa pero es inevitable. Podéis preguntar porque hay tantas lesiones comparado con el año pasado, hablo con la gente que sabe más y no hay explicaciones. Es la casualidad. A veces pasa eso, es parte de una temporada en una plantilla. Seguro que volveremos a tener a todos los jugadores en forma, pero de momento es verdad que estamos molestos con todas las lesiones que tenemos".

