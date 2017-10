Muguruza: "Ya no hay nervios u obsesión por el número uno"

La española Garbiñe Muguruza encara las Finales de la WTA en Singapur con la posibilidad de recuperar el número uno del ránking, un objetivo que, según reconoció este sábado en rueda de prensa, no le genera "nervios" ni "obsesión" al haber liderado ya la clasificación mundial.

"Es importante, no voy a mentir", dijo al ser preguntada por la opción que el torneo le ofrece de recuperar el puesto cabecero. "Pero sé que tengo que jugar bien. Hay muchas jugadoras que tienen, al igual que yo, la oportunidad de terminar la temporada como número uno. Yo estoy feliz de haberlo conseguido este año. Ya no hay nervios u obsesión, y voy a luchar por eso", afirmó Muguruza.

Encuadrada en el mismo grupo que la checa Karolina Pliskova, la estadounidense Venus Williams y la joven letona Jelena Ostapenko, ante la que debutará este domingo, Garbiñe Muguruza destacó que "las grandes pegadoras" coinciden en la primera fase del torneo.

No le incomoda, ya que "últimamente" ha jugado ante rivales de ese estilo. "Y me he sentido mejor que en el pasado", apuntó.

"Enfrentarte a un tenis muy agresivo no es tan fácil, pero mejoré ese aspecto de mi juego", valoró.

Muguruza aseguró que se siente "preparada" para disputar "uno de los torneos más prestigiosos", el que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

Siete de ellas tienen la opción de cerrar el curso como número uno, un puesto que a lo largo de 2017 alcanzaron hasta cinco mujeres distintas: la estadounidense Serena Williams, la alemana Angelique Kerber, la checa Karolina Pliskova y la rumana Simona Halep, además de Garbiñe Muguruza, líder durante cuatro semanas.

"Está todo muy igualado y este torneo va a ser clave. El número uno dependerá de quien juegue mejor", remarcó la española.

