Pol Espargaró dice estar "muy contento de estar entre los diez primeros"

El español Pol Espargaró (KTM RC 16) dijo estar muy contento de haber podido estar "durante todos los entrenamientos entre los diez primeros" ya que, "en ningún momento" han estado "fuera del 'top ten'.

"En la segunda clasificación he hecho una vuelta que no me imaginaba que pudiera hacer", aseguró.

"Sinceramente la moto ha ido muy bien, el equipo ha trabajado duro durante todo el fin de semana y creo que nos merecemos este pequeño premio, pero mañana, como siempre se dice, es la carrera y veremos qué es lo que se puede hacer", explicó Espargaró, quien con la sexta plaza en Phillip Island protagonizó el mejor resultado de la nueva KTM durante su primera temporada en el mundial de MotoGP.

"Por el ritmo de carrera no sabemos qué neumático podremos utilizar y el ritmo dependerá mucho de él, por eso creo que mañana por la mañana, según las condiciones de la pista, acabaremos de decidir qué neumático usamos y trataremos de disfrutar pues hemos sufrido mucho para llegar aquí", reconoció Pol.

"La moto es muy diferente pero hay que seguir trabajando y seguir mejorándola y esperemos que el año que viene la moto que tengamos aquí no se parezca en nada a la que estamos usando ahora y que hayamos mejorado este punto para estar más adelante", comentó el piloto de KTM.

No obstante Pol Espargaró fue sincero al reconocer que el podio está todavía lejos. "Aún no nos toca soñar con ello, esperemos que en alguna carrera del año que viene podamos soñar con eso, pero aún estamos lejos incluso de soñarlo", declaró.

