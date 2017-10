Dovizioso no está contento pero afirma que "la velocidad de Márquez da miedo"

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) reconoció que no habían las cosas como esperaban y que la caída de los libres le hizo perder un poco las sensaciones en un circuito que es muy complicado y sobre el mejor tiempo de Márquez afirmó que "no hace falta interpretar mucho, su velocidad da miedo".

"Una de sus características de Márquez es que puede ir rápido cuando quiere, y no es fácil, si nos fijamos en un campeón como Valentino Rossi, necesita prepararse la velocidad, como casi todos los pilotos y Marc no, así que tiene esta ventaja", admitió Dovizioso.

"No ha ido como esperábamos ya que la caída en los cuartos libres me ha hecho perder un poco las sensaciones y aquí si no tienes unas sensaciones óptimas puedes perder mucho, por lo que no he hecho una gran clasificación", explicó.

"En mi vuelta rápida he cometido tres errores y podía haber ido bastante más rápido pese a no tener grandes sensaciones por lo que creo que la posición en la salida no refleja la realidad", lamentó Dovizioso.

"Márquez sí que es el más rápido en pista, aunque luego estamos nosotros, justo después, porque en el últimos libres, con el neumático medio sólo han ido rápidos Márquez y Zarco, ningún otro piloto, y yo, pese a la caída, he podido hacer un 31 al final de la sesión que confirma la buena velocidad", aseguró el italiano.

"Salir detrás, el undécimo, puede ser un límite y es una pena, aunque es inútil lamentarse, tenemos que concentrarnos en las pequeñas cosas que podemos mejorar pues en 27 vueltas pueden suceder muchas cosas y la degradación del neumático es, como siempre, muy grande aquí y puede ocurrir de todo, pero seguramente no hemos creado una situación óptima en el oficial", reconoció Dovizioso.

"Siendo objetivo, nuestro objetivo es el podio y no tiene sentido decir que mañana tenemos que ganar ya que en Phillip Island muchas veces han ocurrido cosas extrañas, así que hay que ser positivos pero tenemos que concentrarnos en ser lo más fluidos posible", aseguró.

