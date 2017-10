Martín asegura que le sabe mal "haber hecho el tiempo detrás de Joan Mir"

El español Jorge Martín (Honda), que en Phillip Island consiguió su octava mejor clasificación de la temporada en Moto3 aseguró que le sabía mal porque lo hizo "detrás de Joan, y esto lo hace un poco más fácil, porque tener una rueda ayuda mucho".

"Esta es una pista en la que lo mismo tiene que guardarse un poco para ganar el Mundial, que es más importante que ganar una carrera, y aprovechar yo para ganar", explicó Martín sobre sus posibilidades de lograr la primera victoria de su carrera deportiva y el probable planteamiento de Mir.

"Es un rival más, pero se mira lo que se está jugando y al final yo no entro en ninguna lucha, pero este año ha sido y es el que se lo merece y creo que él -por Joan Mir- y yo tenemos más ritmo que el resto y sería bueno intentar escaparnos los dos", comentó Martín.

Al referirse a la probabilidad de que llueva, Jorge Martín dijo: "Si fuese en seco, sé que soy muy competitivo y si llueve será más difícil, porque aunque siempre he sido muy rápido en agua, Motegi fue un desastre. Ya veremos".

Martín tuvo en Alemania una lesión muy parecida a la del italiano Valentino Rossi y el australiano Jack Miller aunque aclaró que la suya "fue más grave". "Después de la gira iré a hacer una revisión porque no es normal lo que me está pasando ya que aquí me está doliendo bastante más que en las últimas pistas, a pesar de que hay pocas curvas a derechas".

"Noto mucho los cambios de temperatura y los días que llueve y de repente hace sol, me duele mucho más por lo que este fin de semana, cada vez que me he bajado de la moto he notado mucho dolor", reconoció el piloto madrileño.

