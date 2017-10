Rivas y Cordero preparan en Medellín pelea estelar de la convención de AMB

La venezolana Mayerlin Rivas y la colombiana Dayana Cordero empezaron hoy en Medellín la última fase de preparación para la pelea estelar de la 96 Convención Anual de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se celebrará del 30 octubre al 2 de noviembre.

En un ring ubicado en un centro comercial, las pugilistas entregaron un abrebocas del espectáculo boxístico que albergará el primero de noviembre el Centro de Eventos La Macarena, que incluye el combate de unificación de la corona gallo AMB femenina entre Rivas, la campeona regular de la categoría, y Cordero, la titular interina de las 118 libras.

"Hemos venido haciendo nuestro trabajo y una gran preparación. Ya estoy lista. Espero que llegue el día del combate para ver cómo se desarrolla", dijo Rivas a periodistas.

La venezolana, de 29 años, anunció que el fajín "ya tiene dueña", pues llegó a Colombia "concentrada" y "preparada" física y mentalmente tras estar un año y cuatro meses sin pelear.

"No me afecta pelear en otro país", advirtió 'La Monita', y agregó que en esa etapa sin competencia siempre "me mantuve en el ring" enfrentando incluso a hombres mientras concretaba un combate para defender su título.

Rivas, que fue exigida por su entrenador Jorge Zerpa ante el público que presenció la corta práctica, manifestó que su rival es una "peleadora fuerte" y "tiene lo suyo".

A Cordero, de 21 años, la preparación en Panamá bajo la guía de Ricardo "el Maestrito" Córdoba aumentó su confianza para conseguir "el sueño de ser campeona absoluta en mi casa" después de experimentar tres peleas en Argentina, una Australia y otra en El Salvador.

"Mi deseo siempre fue pelear en mi casa y con el apoyo de la gente. Si gano acá, no van a venirme con juegos sucios", expresó la colombiana.

Agregó está preparada para imponer su ritmo, mostrar su versatilidad y definir la pelea en el "momento que lo decida", sin obviar que Rivas llega como favorita y la califica como una boxeadora que "tiene nivel".

La AMB confirmó que el evento también contará con el "careo" entre el argentino Fabián Maidana y el venezolano Johan Pérez, quienes disputarán el título AMB-Fedebol del peso Welter.

La convención, en la que participarán 350 delegados de más de 40 países y que rendirá homenaje al excampeón mundial Antonio Cervantes 'Kid Pambelé, reunirá en Medellín a directivos de la AMB y a campeones mundiales como Bernard Hopkins, Evander Holyfield y Saúl 'Canelo' Álvarez, quienes participarán en clínicas, charlas y encuentros con jóvenes de barriadas populares.

